2017 yılında yapılacak olan tarımsal desteklemeler ilgili yönetmenlik yayımlandı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal desteklerin başında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale var. Bunlar için de dekar başına 13 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 17 lira destek verilecek.



Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda Akçadağ ilçesinde tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında arpa, buğday, mercimek, nohut, yem bitkileri ve soğan üreticilerine destek verilecek. Arapgir ilçesinde arpa, aspir, buğday, mercimek, nohut, yem bitkileri ve soğan üretimine katkı sağlanacak. Arguvan ilçesinde arpa, aspir, buğday, mercimek, nohut, yem bitkileri ve soğan üretimine destek verilecek ve Battalgazi ilçesinde arpa, kuru fasulye, ayçiçeği yağı, yem bitkileri ve soğan üretimi desteklenecek.

YEM BİTKİLERİ

Darende ilçesinde de arpa, buğday, kuru fasulye, nohut ve yem bitkileri üretimi desteklenecek. Doğanşehir ilçesinde, arpa, buğday, kuru fasulye, nohut, yem bitkileri, patates ve soğan üretimi alan bazlı destekten yaralandırılacak. Doğanyol ilçesinde arpa, buğday, kuru fasulye, nohut, yem bitkileri ve soğan üretimi desteklenecek. Hekimhan ilçesinde arpa, buğday, mercimek, nohut ve yem bitkileri desteklenecek. Kale ilçesinde destek kapsamında, arpa, buğday, kuru fasulye nohut ve yem bitkilerine, Kuluncak ilçesinde arpa, buğday, mercimek, nohut, yem bitkileri ve soğan üreticilerine destek verilecek.

2017 DESTEKLERİ

Pütürge ilçesinde arpa, buğday, mısır, kuru fasulye, yem bitkileri ve soğan üretimi desteklenecek. Yazıhan ilçesinde ise arpa, aspir, buğday, mercimek, nohut, yem bitkileri ve soğan üretimine destek verilecek. Yeşilyurt ilçesinde arpa, buğday, kuru fasulye, nohut ve yem bitkileri destek kapsamına alındı. Öte yandan 2017 desteklerinde Malatya’da bitkisel üretimde aspir öne çıkıyor. Yine hayvancılıkta hastalıklardan ari işletmelere verilen desteklerin artırılması dikkat çekiyor. Bu yıl farklılaştırılarak uygulanan mazot desteğinde aslan payını pamuk ve çeltikğin aldığı görülüyor.

DEKAR BAŞINA 17 LİRA DESTEK

Bu kapsamda ayçiçeği, soya, dane mısır ve patates için çiftçilere dekar başına 17 lira mazot ve 4 lira gübre desteği ödemesi yapılacak. Buğday, arpa, çavdar ve yulaf üretenlere dekar başına 13 lira mazot, 4 lira gübre olmak üzere 17 lira destek verilecek. Nohut, mercimek ve kuru fasulyede dekar başına 11 lira mazot 4 lira gübre ödemesi yapılacak. Tarlasını ekmeyip nadasa bırakanlara ise dekar başına 5 lira mazot desteği ödenecek.

ALAN BAZLI DESTEK

Alan bazlı destek kapsamında geçen yıl önce kaldırılan sonra tekrar uygulanan toprak analiz desteğinde de farklı bir uygulama olacak. Asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde her 50 dekar araziye kadar bir toprak analizi için toprak analiz laboratuarlarına 40 lira ödeme yapılacak. Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtlı olduğu bakanlıkça tespit edilen havzalarda sulu tarım parsellerinde 2017 yılında ekilen nohut, mercimek ürünlerine ilave yüzde 50 destek ödeneceği kaydedildi.



TAHİR ÖZÇELİK