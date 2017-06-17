Malatya’daki arı yetiştiricilerinin en büyük problemlerinden birisi anaç arı ihtiyacını karşılayamamalarıydı. Hem anaç arı fiyatlarının yüksek olması hem de getirilen anaç arıların kalitesinin düşük olması yanın da bir de Malatya iklimine uyum sağlayamaması Malatya arıcılarını kendi anaç arılarını kendilerinin üretmesi adımını artırdı. Bundan dolayı Malatya İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve İnönü Üniversitesi Arıcılık Geliştirme-Uygulama ve Araştırma Merkeziyle ortaklaşa “Ana Arı Yetiştiriciliği Eğitimi” gerçekleştirdiler.

7-27 Nisan arasında 29 kursiyere verilen eğitim hakkında konuşan ve kursiyerlerin sertifikasının ellerine dün geçtiğini ifade eden Malatya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Çolak, BUSABAH gazetesine konuşarak, sertifikaları kursiyerlere en kısa zamanda verileceğini söyledi.

“SERTİFİKALAR ELİMİZE ULAŞTI”

Başkan Çolak, “Bu eğitim 7 Nisan’da başladı ve 27 Nisan’da sona erdi. Bu eğitimi İnönü Üniversitesi Arıcılık Geliştirme-Uygulama ve Araştırma Merkeziyle ortaklaşa gerçekleştirdik. 2 hocamız 29 kursiyerimize Ana Arı Yetiştiriciliği Eğitimi verdi. Ve sertifikalar da bugün elimize ulaştı. Biz de birlik olarak kursiyerlerimize sertifikalarını takdim edeceğiz” dedi.

“ZORU BAŞARDIK”

Ana Arı Yetiştiriciliği Eğitiminin güçlüğünden bahseden Başkan Çolak, şunları ifade etti:

“Ana Arı Yetiştiriciliği Eğitimi Malatya ilk gerçekleştirildi. Mum ihtiyacını karşıladığımız gibi ana arı ihtiyacını da karşılayacağız. Bu sertifikayı alan arkadaşlarımız ana arı yetiştirecekler. Biz artık ana arıda yerinde doyuma ulaşacağız. Bu eğitim ilk defa Malatya’da verildi. Bu sertifikayı hak kazanan arkadaşlarımız Tarım Bakanlığından ruhsat alarak ana arı üretimine başlayabilecekler. Bu sertifika ana arı üretmek isteyenler için olmazsa olmaz bir belge. Bu belge olmadan hiçbir üretici ana arı üretemez. Tarım Bakanlığı bu belgeyi 300 bin lira karşılığında veriyor. Ücreti çok yüksek. Bu sertifikayı alabilmek için mutlaka arıcılara eğitim verilmesi gerekiyor ve eğitim alacak kursiyer sayısı da en az 20 kişi olmalı. Ayrıca 2 üniversite hocası bu eğitimi vermesi gerekiyor. En önemlisi de bu eğitimi almak ve bu belgeye sahip olmak için de Tarım Bakanlığından izin alınması lazım. Bütün bu şartları araya getirmek zor. Ancak biz bu zoru başardık ve her şeyi bir araya getirdik. Ana Arı Yetiştiriciliği Eğitimine katılan 29 kursiyerimiz bu belgeyi hak etti. Bu belgeler de Bakanlıktan henüz geldi.”

“HTİYAÇLAR AKDENİZ’DEN KARŞILANIYORDU”

Ana arıları Antalya ve Akdeniz kıyılarından getirdiklerini belirten Başkan Çolak, “Biz ana arı ihtiyacımızı şimdiye kadar Antalya, Akdeniz sahillerindeki arıcılardan karşılıyorduk. Ancak kaliteleri çok düşüktü. Getirdiğimiz ana arılar, Malatya’nın iklimine de pek fazla uyum gösteremiyorlardı. Ancak ana arı Malatya’da üretildiği zaman hem Malatya iklimine uyum gösterecekler hem de bal ve arı verimimiz artacak. Bundan sonra Malatya kendi anaç arısını kendisi üretecek” şeklinde konuştu.









MUTLU SARIGÜL