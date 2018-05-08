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MALATYA ANADOLU LİSESİ’NDE MEZUNİYET TÖRENİ

Malatya Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen mezuniyet töreni Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda gerçekleştirildi.

MALATYA ANADOLU LİSESİ’NDE MEZUNİYET TÖRENİ

Malatya Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen mezuniyet töreni Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda gerçekleştirildi.

08 Mayıs 2018 Salı 11:50
MALATYA ANADOLU LİSESİ’NDE MEZUNİYET TÖRENİ

Velilerin yoğun ilgi gösterdiği törene Battalgazi Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, okul yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende ilk konuşmayı, mezun olacak öğrenciler adına Eda Nur Unutan yaptı. 12. sınıf öğrencisi Eda Nur Unutan, böyle bir okulda okudukları için ne kadar şanslı olduklarını dile getirerek, 4 yıl boyunca kendilerine emek veren tüm öğretmenlerine teşekkürlerini ifade etti.

Daha sonra kürsüye çıkan Rehber Öğretmen Ferat Dalaman yaptığı konuşmada, “Her sürecin duygu yoğunluklu bir anı vardır. Okul sürecinin de duygu yoğunluğu en fazla olan anı mezun olacak öğrencilerle olan son zamanlardır. Bu öğrencilerle tanıştığımız ve beraberce eğitim-öğretim süreci yaşadığımız için çok mutluyuz. Dileğimiz öğrencilerimizin yaşamları boyunca başarı ve mutluluklarının devam etmesidir” dedi.

Okul Müdürü Mehmet Soylu da okul olarak her zaman öğrencilerin hem akademik hem de sosyal anlamda en üst düzeyde gelişebilmeleri için çaba sarf ettiklerini ve bu yıl mezun olacak olan öğrencilerin de bu hedefi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

“BU YIL ÇOK BAŞARILI BİR DÖNEM GEÇİRDİLER”

Battalgazi Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut ise, “Her yıl başarılarına yeni başarılar ekleyerek yoluna devam eden Malatya Anadolu Lisesi, bu yıl da çok başarılı bir dönem geçirmiştir. Mezun olacak olan öğrencilerimizin 12. sınıf süresince gösterdikleri performansları bizleri gururlandırmıştır. Okulumuzun başarılı performansı sadece il geneli ile sınırlı kalmamış, ülke genelinde de kendi türündeki okullar içersinde bizleri gururlandırmıştır. Ben tüm içenliğimle diyebilirim ki bu yılki mezunlarımızla var olan başarı çıtamız daha da yükselecektir. Tüm bunların sağlanmasında emeği geçen, yönetici, öğretmen ve velilerimizi tekrar tebrik eder, mezun olacak olan son sınıf öğrencilerimize üniversite giriş sınavında sonsuz başarıları elde etmelerini diliyorum” şeklinde konuştu.

Tören, öğrencilere plaket takdimi ve mezuniyet töreni katılım belgesinin verilmesiyle son buldu.

HABER MERKEZİ

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Malatya Anadolu LisesiMEZUNİYET TÖRENİ
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