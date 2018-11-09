Malatya-Adıyaman karayolunda kaza: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Malatya-Adıyaman karayolu üzerinde yer alan Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi girişinde M.Y. yönetimindeki 33 LR 844 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan F.A. olay yerinde hayatını kaybederken diğer yolculardan B.T., M.A., İ.A. ve araç sürücüsü M.Y.’nin ise hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, araç sürücüsü M.Y.’nin tedavisinin ardından gözaltına alındığı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.