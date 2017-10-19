Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Malatya, Anadolu'nun en güzel kentlerinden biri; tarihî ve kültürel varlıklarıyla bir turizm kenti; dünyanın 2'nci, Avrupa'nın en çok karaciğer naklinin yapıldığı bir sağlık kenti; Malatya, topraklarında yetiştirdiği çeşitli ürünleri ile Türkiye'nin en önemli tarım kentlerinden birisi. Kayısı, üzüm, ceviz, kiraz, kavun, elma, nar, çilek gibi eşsiz lezzete sahip ürünleriyle tam bir tarım başkenti. Ayrıca, dünya kuru kayısı ihtiyacının neredeyse tamamını karşılayan bir kent. Yaklaşık 110 ülkeye ihraç edilen kayısı, Türkiye'ye ortalama 350-400 milyon dolar gelir getiriyor; Türkiye’de önemli bir ürün, dünyada önemli bir marka” ifadelerini kullandı.

“SULAMA DERT, ELEKTRİK DERT, TARSİM DERT”

“Malatya'da sulama sorunu bir dert, elektrik bir dert, ürünün para etmemesi ayrı bir dert, TARSİM'i dert, çiftçinin, üreticinin her şeyi ayrı bir sorun, ayrı bir dert” diyen Ağbaba, “Çiftçi borçlu, faizi anaparayı geçti, Torba Kanunla AKP'ye yakın iş adamlarının borçları silinirken, büyük telefon şirketlerinin milyarlarca dolar borcu silinirken, evine icra gelmiş üreticinin borç faizleri silinmiyor. Bu konuyla ilgili bir kanun teklifi verdik ama duyan yok. Belki o büyük şirketlerin yirmide 1'i olan faiz borcunun silinmesi, devleti etkilemeyecek ama maalesef Hükûmet, fakirin fukaranın değil, zenginlerin dostu” sözlerini savundu.

“MALATYA’DA İCRALIK OLMAYAN ÜRETİCİ YOK”

Malatya’da icralık olmayan üreticinin kalmadığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Dünyanın kayısı üretimini tek başına karşılayan Malatya'da icralık olmayan neredeyse bir çiftçi yok, mutlu kimse yok. Bu gerçekleri söylüyoruz ama duyan da yok. Geçtiğimiz günlerde Malatya’daki ziraat odaları başkanları bir araya gelerek açıklama yaptılar. ‘Üretici üvey evlat’ dediler. ‘Maliyetin yarısına ürün satılıyor’ dediler. ‘Bahçemizi satsak borcumuzu ödeyemiyoruz’ dediler. ‘Kayısı üreticileri icralık’ dediler.”

“AYIPTIR, GÜNAHTIR!”

Milletvekili Ağbaba,TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmanın devamında, “Oda başkanları 2017 yılında tam 1 milyon ağacın kesilerek odun yapıldığını söylüyorlar. Bakın, dikkatle dinleyin, tam 1 milyon kayısı ağacını, çocukları gibi baktıkları kayısı ağacını keserek odun yaptılar, kışın yakılmayı bekliyor. Geri kalan 10 milyon ağaç da susuzluktan kurumayı bekliyor. Ağaçlar, susuzluk nedeniyle maalesef ürün veremez duruma gelmiş. Çözüm önerilerimizi sunduk, duyan yok. Milletvekili olduğumdan bu yana, Malatya'nın kayısısıyla, dertleriyle ilgili yüzlerce kez huzurlarınıza geldim, haykırdım. Malatya'nın sulama problemi var dedim, Malatya'daki insanlar -utanarak söylüyorum buradan- kanalizasyon borularını kırarak bahçelerini suluyorlar dedim ama maalesef duymadınız. Bu kanalizasyon suyunu kullanmayı insanlara reva görmek, ayıptır, günahtır. İkinci Organize Sanayi'nin atık suları Tohma'yı, Dilek'in arazilerini, Topsöğüt'ün arazilerini yok ediyor dedik, insanlar, bostan ekemiyor dedik; maalesef, duyan yok. Malatyalılar artık, biberi, domatesi kendi bahçelerinden, bostanlarından değil, manavlardan alıyorlar” dedi.

“ÇOLUK COCUĞUN NAFAKASINDAN KESİP ÜRETİM YAPIYORLAR”

2011'den beri Malatya’nın sulama problemlerinin çözülmediğini belirten Ağbaba, “Sulama nasıl yapılmaz?’ denirse, dünyada buna en iyi örnek Malatya gösterilebilir. Sulama birlikleri Devlet Su İşlerini, Devlet Su İşleri sulama birliklerini suçluyor. Olan üreticiye oluyor; olan kayısı ağaçlarına oluyor; olan, emeğiyle geçinen, çoluğunun çocuğunun nafakasından kesip, kayısıdan başka hiçbir ürünü olmayan çiftçiye oluyor” ifadelerine yer verdi.

“KARADENİZ FIKRASI GİBİ: BARAJ VAR SULAMA KANALI YOK”

“Malatya'da bu yaz suyla ilgili birçok kavga çıktı, insanlar isyan etti, sokağa çıktı ama duyan tek bir kimse yok” ifadelerini kullanan Ağbaba, “Diyorlar ki ‘Baraj yaptık.’ Karadeniz fıkrası gibi bir baraj var: Barajı yapmışlar ama sulama kanalı yapmayı unutmuşlar! Yazıhanlı sulama kanalına bakıyor, sulama kanalı Yazıhanlıya bakıyor. Kapıkayalı baraja bakıyor, baraj Kapıkayalılara bakıyor. Malatya'nın dünyaca ünlü kuru kayısısı yok ediliyor. Çiftçiler diyor ki, ‘Malatya'nın sesini duyun, duyun sesimizi!’ Şehirde sorun, sadece sulama sorunuyla ilgili değil, dünyanın en güzel kaynak suyunun aktığı Malatya, maalesef bu yıl susuzlukla kavruldu. Kuluncak'tan Darende'ye, Tohma'nın üzerine kurulan HES'ler nedeniyle sularımız yok ediliyor ve maalesef, Malatya'nın kayısı ürünü de para etmiyor. Şu anda, 4 lira ile 6 lira arasında açlık sınırıyla karşı karşıya. Bu sorunların çözülmesi için konuyu dikkatlerinize sunuyorum” diye konuştu.

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