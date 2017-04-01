Malatya Bilim Sanat Merkezi Müdür Yardımcısı Güler Karaaslan, 27-29 Mart tarihlerinde İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre Salonu’nda yapılan TÜBİTAK 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmasında dereceye giren projeler hakkında BUSABAH’a açıklamalarda bulundu.

MALATYA’YI ANKARA FİNALLERİNDE TEMSİL EDECEĞİZ

Malatya Bilim Sanat Merkezi olarak yarışmaya 13 projeyle katıldıklarını ifade eden Güler Karaaslan, diğer illerden de 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmasına katılım gerçekleştiğini, toplam 17 projenin birincilik ödülü aldığını söyledi. Karaaslan “Malatya Bilim Sanat Merkezi olarak 5 adet birincilik, bir adet ikincilik, bir adet üçüncülük ödülümüz var. Birincilik ödüllerimiz arasında biyoloji dalında Ali Umut Güler, Zeynep Coşkun öğrencilerimizin projesi, kimya alanında Muhammet Melih Doğan, matematik dalında Özge Dilay Örüm ve Selin Toprak’ın projeleri var. 2 projemiz geometri alanında birinci oldular. Teknoloji tasarım alanında Ahmet Yasir Cilvez ve Yusuf Hazar Tuncel öğrencilerimizin projesi ‘UlakMobil 3D Kapalı Alan Haritalandırma Robotu’ jüri karşısında yaptıkları sunumla birinci oldular. İkinci olan projemiz psikoloji alanında Emine Buse Velioğlu ve Aslı Şişman öğrencilerimiz, üçüncü olan projemiz de coğrafya alanında Mine Nur Ayten ve Aybüke Gürer” sözlerine yer verdi.

EN ÇOK BİRİNCİ MALATYA’DAN

Karaaslan, “Bölgemizde en çok birincilik ödülüne layık görülen projeler Malatya Bilim Sanat Merkezi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlandı. Zaten öğrencilerimizin çalışmalarına çok güveniyoruz. 5 adet birincilik sürpriz olmadı ama öğrencilerimizin heyecanı bizleri çok mutlu etti. 8-12 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da yapılacak final yarışmalarına katılacağız. Geçen yıl 200 üzerinde farklı bölgelerden gelen projeler yarışmıştı. Bu yıl da derece alan projeler kendi alanlarında yarışacaklar ve Türkiye birincisi, ikincisi ve üçüncüsü belli olacak. Dolayısıyla asıl amacımız orada alacağımız Türkiye dereceleriyle Malatya’ya dönmek. Türkiye derecesi alan öğrenciler, üniversite sınavında alacakları puanlara ek olarak katsayı puanı alacaklar” dedi.

BİLİM İNSANI OLARAK YETİŞMELERİ ÇOK ÖNEMLİ

Güler Karaaslan öğrencilerin başarısının kendileri için birer gurur kaynağı olduğunu da söyleyerek “Bu yıl İnönü Üniversite Mühendislik Fakültesi tarafından ikinci kez düzenlenecek Robot Festivaline katılıp stant açacağız. Çeşitli üniversitelerde araştırmalarımız devam edecek. İnönü Üniversitesi’nden hocalardan fikir ve düşünceler alarak daha hazır bir şekilde diğer projelerimiz için çalışmalar yapacağız. Tüm projeler 8-12 Mayıs tarihleri arasında Ankara ‘a yapılacak olan 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışmasında hem jüri karşısında yarışacak hem de Kongre Merkezi Salonunda vatandaşlara açık bir sergide görücüye çıkmış olacak. Sınavlarda YGS başarısı önemli olabilir ama asıl önemlisi çocuklarımızın bilim insanı olarak yetişmesi yönünde yaptıkları projelerin desteklenmeleri. Bu anlamda çocuklarımızın TÜBİTAK gibi Türkiye’de bilimsel çalışmalar yapan kurumların bilimsel ve araştırma proje yarışmalarında yer almaları bizim için ve ülkemiz için büyük bir kazanım. Öğrencilerimize ve onlara bu projelerini geliştirme aşamasında desteklerini esirgemeyen tüm öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Her birini tek tek kutluyorum” diye konuştu.











TÜRKAN YILDIZ