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MALATYA 2. ORDU KOMUTANI OPERASYONU YÖNETECEK

Türkiye’nin ve dünyanın konuştuğu Afrin harekatını 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel kumanda edecek.

MALATYA 2. ORDU KOMUTANI OPERASYONU YÖNETECEK

Türkiye’nin ve dünyanın konuştuğu Afrin harekatını 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel kumanda edecek.

SİNEM
SİNEM
20 Ocak 2018 Cumartesi 11:37
MALATYA 2. ORDU KOMUTANI OPERASYONU YÖNETECEK

Afrin harekatı için hazırlıklar yapıldı, planlar hazırlandı, sevkiyatlar gerçekleşti. Söz konusu harekata özel eğitimli askerlerden oluşan 2 tugay katılacak. Harekatı 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel kumanda edecek.

Fırat Kalkanı’nda terör örgütü DEAŞ’a yönelik süpürme harekâtı icra eden TSK, Afrin’de ise PKK/PYD’ye ‘kuşatma harekâtı’ uygulayacak. TSK, Afrin’deki teröristleri Batıda Hatay, Kuzeyde Kilis, Doğuda Azez ve Güneyde Tel Rıfat, İdlib cephelerinden kuşatacak. Tel Rıfat ve Minnığ Havaalanı bölgesi kontrol altına alınarak terör örgütünün havadan yaptığı lojistiğinin kesilmesiyle kuşatma tamamlanacak.

busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 20.01.2018 18:51
Anahtar Kelimeler:
Malatya2. Ordu. Afrin OperasyonuMetin Temel
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