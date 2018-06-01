Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 25°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
98549
ALTIN
193.144
DOLAR
4.6186
STERLİN
6.1297
EURO
5.3953

Makinistler iftarda buluştu

TCDD Demiryolları Makinistler Dermeği (DEMARD) Van temsilciliği tarafından verilen iftar yemeğinde makinistler ve şube müdürleri bir araya geldi. Malatya’dan da katılım gösterildi.

Makinistler iftarda buluştu

TCDD Demiryolları Makinistler Dermeği (DEMARD) Van temsilciliği tarafından verilen iftar yemeğinde makinistler ve şube müdürleri bir araya geldi. Malatya’dan da katılım gösterildi.

01 Haziran 2018 Cuma 10:11
Makinistler iftarda buluştu

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeklerinin bir ayağı da Van’da organize edildi. TCDD Van DEMARD temsilciliğinin düzenlediği iftar yemeğine TCDD Malatya 5. Bölge AŞ. Koordinasyon Müdürü Muzaffer Koç, DEMARD Malatya Şube Başkanı Arif Sakar, TCDD Van kurum müdürleri ile makinistler katıldılar. Açılış konuşmasını yapan DEMARD Van Temsilcisi Tahirhan Gencer, ’’Her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğumuz iftar programına katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Zor bir mesleği icra ediyoruz bu vesile ile yılda bir defa da olsa bir araya gelip mesleğimizin zorluğunu bir tarafa bırakıp muhabbet etme fırsatı buluyoruz" dedi.

"MAKİNİSTLİK ÇOK ZOR BİR MESLEKTİR, ÖNÜNDE EĞİLMEK GEREKİR"

Malatya DEMARD Şube Başkanı Arif Sakar ise, ''Zor koşullarda çalışan mesai arkadaşlarımıza moral vermek amacıyla her yıl iftar programı düzenliyoruz'' dedi.

Yoğun programlarından dolayı davete katılamayan TCDD Taşımacılık AŞ. Genel Müdürü Veysi Kurt, bir mesaj göndererek personelin Ramazanını kutladı. Mesajında makinistlik mesleğinin zorluklarına değinen Kurt, "Demiryollarında memurda olsanız işçi de olsanız fark etmez. Demiryolcu olmak meşakkatli bir iştir. Makinist olmak çok daha ağır bir görev çok daha zordur. Bu nedenle yaptığımız işi ciddi ve kesinlikle hatasız yapmalıyız. Eksi 40 derecede de, artı 40 derecede görevimizi en iyi şekilde ifa etmeliyiz. Çok zor bir görev ağır bir sorumluluk. İşte bu yüzden sizin mesleğinizin önünde eğilmek gerekiyor" ifadelerine yer verdi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaMakinistVanIftar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüfenkci: "Kardeşliği tesis etmeye çalışıyoruz"
Tüfenkci: "Kardeşliği tesis etmeye çalışıyoruz"
Erdoğan Miting Sonrası İftara Katıldı...
Erdoğan Miting Sonrası İftara Katıldı...
Rekolte açıklaması son dönemeçte
Rekolte açıklaması son dönemeçte

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim