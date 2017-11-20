FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla aralarında MAKİAD üyelerinin de bulunduğu 12'si tutuklu 33 sanığın yargılanması Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmada tutuklu sanıklar Muzaffer Erşan, Yücel Yılmaz, Haşim Oskaloğlu, Kubilay Karaaslan, Gökhan Gökbulut, İmdat Özçelik, Ömer Fatin Nalçacı, Zekai Işık, Suat Sarın, Kaan Emre Öztaş, Turgut Altın ve Turan Canpolat, Nurettin Karabekmez, Hikmet Özbay, Murat Bolelli ve Mahmut Oruç ile tutuksuz sanık Sadullah Ilıcak hazır bulundu.

2 SANIK BERAT ETTİ

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme heyeti sanıklar hakkında kararını verdi. Mahkeme heyeti kararında, “Mehmet Tanrıverdi hakkında itirafçı olması nedeniyle hakkında ceza vermeye yer olmadığına yer verirken, sanıklar Sadullah Ilıcak ve Av. Nuvit Eray Erenler hakkında delil yetersizliğinden beraat Muzaffer Erşan’a 5 yıl, Bayram Eken’e ise 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.

“ÖRGÜT YÖNETİCLİĞİNDEN”

Tutuklu diğer sanıklar ise Turgut Altın, İmdat Özçelik, Hasan Yıldız ve Mustafa Akar hakkında “Silahlı terör örgütü yöneticiliği” suçundan delil yetersizliğinden beraat firari işadamı Yakup Öztürk ile birlikte işadamları Nurettin Karabekmez, Kubilay Karaaslan, Gökhan Gökbulut, Haşim Oskallıoğlu’na “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 8’er yıl, 9’ar ay hapis, İmdat Özçelik, Hasan Yıldız, Mustafa Akar, Osman Çekiç, Turgut Altın, Kaan Emre Öztaş, Halil Kayış’a “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 10’ar yıl hapis cezası, Suat Sarın ve Av. Turan Canpolat’a “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 10’ar yıl hapis cezası örgütünün Malatya İl İmamı olma suçundan yargılanan öğretmen Yücel Yılmaz ile İl Müftülüğünden vaizi olarak görevli Zekai Işık’a ise “Silahlı terör örgütü yöneticisi” olma suççundan 15’er yıl hapis Av. Mehmet Alper Dabağ’a ise “ 6 yıl 3 ay hapis cezası tahliye edildi. Yakup Öztürk hakkında tutuklama tüm tutuklulukların devamına tutuksuz yargılananların ise adli kontrol şartı uygulandı.

KAVGA ETTİLER

Mahkeme kararının ardından sanık yakınları adliyede koridorlarında kavga etti. Polisin zor kullandığı olayda sanık yakınları adliyeden polis nezaretinde çıkarıldı.

TAHİR ÖZÇELİK