31 Ağustos 2017 Perşembe

Açılış boş tribünler önünde

Maket araç görenleri şaşırtıyor!

Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından maket jandarma trafik aracı ile bayram tatili için ek trafik tedbirleri alındı. Ekipleri tarafından konulan maket araç, sürücüleri hız yapmaktan vazgeçirdi.

31 Ağustos 2017 Perşembe 12:03
Maket araç görenleri şaşırtıyor!

  Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde jandarma trafik timleri, 10 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafik kazalarına karşı dikkat çekici bir tedbir aldı. Jandarma Trafik Timleri tarafından, Malatya -Adıyaman Yolu Pınarbaşı mevkiine maket jandarma trafik aracı koydu. Jandarmanın maketten yapılmış trafik aracı, sürücüleri daha dikkatli olmaya sevk ettiği görüldü.

GERÇEK ZANNEDİP, HIZI KESİYORLAR
  Yol üzerine konulan jandarma trafik araç maketi gerçeğini aratmazken, güzergahta seyreden sürücüler maketi görünce trafik kontrolü olduğunu zannedip hızlarını düşürüyor.

Trafik kontrolünün olduğunu sanan bazı sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını hazırlarken, yaklaştıkları jandarma aracının maket olduğunu fark edince büyük bir şaşkınlık yaşıyorlar.
Yetkililer, artan araç trafiği nedeniyle jandarma trafik aracı maketinin caydırıcılık amacı taşıdığını belirtti.

Jandarma Trafik Timleri ara ara gerçek trafik aracı ile maket trafik aracının yanında trafik uygulaması da yapıyorlar.

İHA
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