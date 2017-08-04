04 Ağustos 2017 Cuma

Mahkemenin kararı umut verdi

Anayasa Mahkemesi’nin emekli ikramiyelerinin hak edildiği tarihten itibaren hesaplanarak enflasyon farkı üzerinden ödenmesi gerektiği kararını değerlendiren Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, kararı olumlu bulduklarını kaydetti. Başkan Tangüner, “Emeklilerin mahkemeye müracaat etmelerini istiyorum. Anayasa Mahkemesi’nin verdiği bu karar emekliler için çok güzel oldu” dedi.

04 Ağustos 2017 Cuma 11:48
Mahkemenin kararı umut verdi

  Bir vatandaşın emeklilik ikramiyesinin güncellenerek ödenmesine ilişkin yargı kararının uygulanmadığı iddiasıyla bireysel başvuruda bulunduğu Anayasa Mahkemesi’nin, 10 bin liranın üzerinde tazminat ödenmesine karar vermesi emeklileri umutlandırdı. Milyonlarca kişi ilgilendiren ve emekli ikramiyelerinin hak edildiği tarihten itibaren hesaplanarak enflasyon farkı üzerinden ödenmesi gerektiği kararını BUSABAH gazetesine değerlendiren Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, emeklileri uyardı.

Bu önemli konunun daha önce mahkeme kararlarının da olduğunu dile getiren Başkan Tangüner, ama Anayasa Mahkemesi gibi yüksek bir mahkemenin bu kararı vermesinin çok önemli bir nitelik taşıdığını ifade etti.

BU KARAR EMEKLİLERİ GERÇEKTEN SEVİNDİRDİ
  Emekli olanların ikramiye alırken problem yaşadığına dikkat çeken Başkan Tangüner, “Emekliler bu konuda çok çekti. Anayasa Mahkemesinin bu kararı emeklileri gerçekten sevindirdi. Umarım özel iş yerleri bu karara uyarlar. Çünkü bu konudaki problemler genelde özel iş yerlerinde çalışıp da emekli olanlarda görülüyor. Örneğin bir vatandaş hizmet süresini dolduktan sonra emekli olacak. Bazı iş yerleri, bazı kurumlar bu ikramiyeyi zamanında ödeyemiyorlar veya emekli ikramiyesini taksitlere bölüp bu şekilde ödeme yapıyorlar. Demek ki, bunların gecikme zammından dolayı Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Biliyorsunuz emeklilerin ikramiyesinden başka alacağı hiçbir şeyleri yok. Eğer ki bu ikramiye de değerinde verilmediği, bölünerek verildiği zaman emekliler problem yaşıyorlar” şeklinde konuştu.

BU KARAR EMSAL TEŞKİL EDİYOR
  Mahkemenin bu kararından emeklilerin yararlanacağını düşündüğünü söyleyen Başkan Tangüner, “Çoğu kurumlar, firmalar bunu yapıyorlar. Vatandaşı emekliye ayırıyor, ikramiyesini ödeyemiyor. Anayasa Mahkemesi’nin verdiği bu karar çok önemli ve emsal teşkil ediyor. Bu karardan emeklilerimizin yararlanacağını düşünüyorum. Bu şekilde olan emeklilerimiz var. Ben emeklilerimizin Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu bu emsal niteliğindeki kararı takip etmelerini istiyorum. Eğer böyle bir şey varsa mahkemeye müracaat etmelerini istiyorum. Anayasa Mahkemesi’nin verdiği bu karar emekliler için çok güzel oldu. Umut verdi. Bu kararın çok güzel olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

 

 

MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: Busabah

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