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Mahir Ünal’dan Bedelli Askerlik Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal katıldığı bir TV programında bedelli askerlik sorusuna ilişkin, "AK Parti'nin gündeminde bedelli askerlik yok. O sayın Başbakan'ın kendi görüşü" dedi.

Mahir Ünal’dan Bedelli Askerlik Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal katıldığı bir TV programında bedelli askerlik sorusuna ilişkin, "AK Parti'nin gündeminde bedelli askerlik yok. O sayın Başbakan'ın kendi görüşü" dedi.

29 Nisan 2018 Pazar 12:30
Mahir Ünal’dan Bedelli Askerlik Açıklaması

BAŞBAKAN YILDIRIM BEDELLİ ASKERLİK İÇİN NE DEMİŞTİ?

Başbakan Binali Yıldırım, dün akşam ortak yayında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bedelli askerlik konusuna ilişkin sorulan soruya yanıt veren Yıldırım, "Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu." dedi

Başbakan Yıldırım bedelli askerlik sorusunu 'Bedelli askerliğe bakış açımız müspet. Bir yandan terörle mücadele veriyoruz bir yandan bedelli bu istismar edilecek bir konu gibi görünüyor. Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu. Buradan elde edilecek kaynağın da savunma sanayimizi güçlendirme için kullanılması gerekir'' şeklinde cevapladı.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Mahir ÜnalAk PartiBedelli Askerlik
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