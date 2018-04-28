Mahir Temur yazdı: Niye Bıraktı?

Beklenilen oldu ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır istifa edip milletvekilliği için aday adayı oldu.

Konuşma metnini okuyunca “Kendi isteğimle istifa ediyorum” cümlesi dikkatimi çekti.

Ben inanın öyle zannetmiyordum çünkü bir dönem daha başkanlık yapmak istediğini düşünüyordum ama bu dönemin diğer dönemlerden farklı olduğunu hepimizden daha iyi biliyordur Sayın Çakır.

Başkanlık sistemi ile beraber “iki koltuk” bana göre çok önemli bir hal alacaktır.

Birincisi Cumhurbaşkanlığı koltuğu…

İkincisi belediye başkanlığı koltuğu…

Biri ülkenin başkanı diğeri de şehrin başkanıdır ve yetkileri eski sisteme nazaran daha çok artacaktır.

Ben açıkçası Sayın Ahmet Çakır’ın “Kendi isteğimle istifa ettim” sözüne şaşırdım.

Bakanların dahi dışarıdan atandığı bir sistemde “başkanlık koltuğunu” kendi isteğiyle bırakıp milletvekilliği için aday adayı olmayı “kendi isteğiyle” olarak ben görmüyorum.

Beyan esastır tabii ki ama ben analiz yapıyorum.

Bi kere burada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık’ın büyük rolü olduğunu düşünüyorum.

Bende biliyorum ve sizde biliyorsunuz ki kaç yıldır Sayın Çalık’ın Büyükşehir’in koltuğuna oturmak istediğini…

Sürekli tekrarlanan bu “başkanlık isteğinin” hiçbir zaman yalanlanmaması ortada bize bir gerçeklik sunuyor.

Sayın Çalık’ın istediği bir koltuğu Sayın Çakır o koltuğu istemez veya isteyemez.

Bana göre bu çok nettir…

Sırf “duygusallık” girse işin içine yine “rakip” olarak görünmek istemeyebilir.

Ben bu bırakmanın “kendi isteğiyle” olduğunu düşünmüyorum.

“Kendi isteğiyle” Öznur Çalık’a rakip olmamıştır.

NASIL BİLİRDİK

Ahmet Çakır istifa ederken “Hakkınızı helal edin” dedi.

Ve yaptığı icraatlardan bahsetti.

Gidenin arkasından konuşmak olmaz, diyebilirsiniz ama istifa edip siyasetten çekilmediği için birkaç yorum yapmam lazım.

Bi kere Ahmet Başkan döneminde bir Zeki Sarılar vakası yaşadık.

Malatya’nın hemen unutabileceği bir durum değil.

Sırf ben bu köşede en az on yazı yazmışımdır Sarılar ile ilgili…

Gazeteniz BUSABAH da çok haber yaptı Sarılar ile ilgili…

En sonunda büyük bir yolsuzluk iddiasıyla açığa alındı.

Şimdi soruşturma ne durumda bilmiyorum ama Ahmet Çakır’ın çok güvendiği ve yapılan eleştirilere hiç kulak vermediği birinin yolsuzluktan dolayı açığa alınması bir gerçekliktir.

Bu hemen unutulacak bir durum değildir.

ZEKİ SARILAR’IN İCRAATLARI

Çoğul eki kullandım ama ben bir örnek vereceğim.

Kernek’e bir “ucube” dikilmişti.

Zeki Sarılar’ın icraatlarındandı.

Ahmet Çakır istifa etmeden bir gün önce tüm basına yaptığı icraatları gezdirdi.

Orada basına Kernek’teki yel değirmenini Turgut Özal Tabiat Parkı’na taşıyacaklarını söylemiş.

Biz o “ucube” dikildiği zaman sormuştuk, Kernek’in meydanında yel değirmenin ne anlamı var diye…

Beğenmiyorsanız, başka biri de gelip yıkar, diye bir açıklama yapmıştı Zeki Sarılar…

Siyaset bilimi için derslik bir açıklamaydı!

Başka biri gelmeden yıkılıyor!

Kısacası Ahmet Çakır’ın siyesi tarihine Zeki Sarılar girmiştir ve çıkmayacaktır.

Ekip başı o yüzden önemlidir.

Sadece iyiyken ekip başı olunmaz…

“Biz hata yaptık o dönem ve hatamızdan dönüyoruz” denebilirdi ama denmedi.

GENEL MÜDÜRLÜKLER

Kim seviyor veya kim sevmiyor tam bilmiyorum ama Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketlerin genel müdürlükleri var.

Hepsi de Ahmet Çakır döneminde o koltuklara oturuldu.

Hemen hemen hepsi de eleştiriliyordu.

Hatta “Malatyalı müdür bulmak zor” diye espriler yapılıyordu.

Bu ekibin durumu belki 2019 yerel seçimlerine kadar değişmeyebilir ama bu ekibin değişmeyeceğini düşünmek safça olur.

Kesin konuşmak belki yanlış olur ama…

Yine de Malatya’da kesin konuşmamak lazım.

Her şey olabilir.

ÇAKIR DÖNEMİ BİTTİ AMA

Ahmet Çakır dönemi bitti ama Ahmet Çakır dönemindeki gelişmeler bitmeyecektir.

Bana göre müdürlükler, genel müdürlükler ve etkili konumlardaki insanların durumu sürekli konuşulacaktır.

Bakıp göreceğiz ama uzun bi süre bu durumu konuşacağız.

Haber çok olacaktır tabii yapabilene…