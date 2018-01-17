MAHALLELİLİK PROJESİNE ÜÇBAĞLAR’DA DEVAM EDİLDİ

Battalgazi Belediyesi tarafından başlatılan ve İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin paydaş olduğu Mahallelilik Projesi’nin Üçbağlar Mahallesi’nde yapılan toplantıya, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Sayın, Yaşar Karataş, Zafer Kırçuval, Latif Okyay, Nevzat Aslan, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Birsin, İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Gülşen Sayın, Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç, birim müdürleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın başlatmış olduğu Mahallelilik Projesinin önemine dikkat çekerek, “Selahattin Gürkan Battalgazi bölgesinde çok önemli projelere imza atmıştır. Biz Başkanımızın hızına yetişemiyoruz. Her gün yeni bir proje, her gün yeni bir uygulama çıkıyor. En son Devlet Hastanesinin temel atılmasıyla ilgili haberi vermişti. Türk Hava Kurumu Üniversitesinin bir bölümünü buraya kazandırdılar. Diğer sosyal merkezini, gençlik merkezini, engelli merkezini onları artık söylemiyorum. Artık onları hepiniz biliyorsunuz. Başkanımızın ufku geniş, daha farklı ve güzel projeleri var. ‘Yapacağım’ demiyor, ‘yaptım’ diyor. Başkanıma bu çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Mahallelik Projesi çok önemli bir proje. İnsanları bir arada, birlikte yaşadığı mekanlarda insanlar eskileri hatırlıyor. Komşuluk ilişkileri, bayramlaşmalar, cenazeler hep eskiden yaşananlar anlatılıyor. Bu eski günler ve duygulara hasret çok fazla. Bu güzel hasletleri tekrar kazandırmak için sayın başkanımız mahallelilik projesini hayata geçirdi. Bu proje Türkiye’de rol model olacağını düşünüyorum” sözlerini kaydetti.

DEĞERLERİMİZİ HATIRLAMAYA ÇALIŞIYORUZ

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Birsin ise, Mahallelilik Projesinin ülkenin geleceğini yeniden şekillendirmek adına önemli olduğunu ifade ederek, “Mahalle bakkalımızda alışveriş yaparız. Berberinde tıraş oluruz. Mahallemizin çocuklarına sahip çıkarız. Okulunda eğitim görür. Çevremizde komşumuzu gördüğümüz zaman kendimizi görürdük. Onu kendimizden bir parça olarak görürdük. Ya geçmişimizden bir parça bulurduk. Babamızdan, annemizden aktarılan bir şey vardı. Ya da küçükken kulağımızı çekmiştir onu hatırlarız. Ama bugün tüm bunları unuttuk. Bunu bir proje ile şimdi hatırlamaya çalışıyoruz” diyerek, mahallelilik kültürünü ve komşuluk ilişkilerini güçlü hale getirmek gerektiğini kaydetti.

Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir de, “Eskiden Türkiye’de belediyecilik denildiği zaman öne çıkan en temel kavram yol, alt yapı gibi konulardı. Ancak modern dünyada büyük kentlere geldiği zaman büyük binalarda oturmaya başladıktan sonra, sosyal mekanlarımızın azalıp, çocuklarımızın oynayacağı, gezebileceği alanlar olmadıktan sonra birbirimizle bulaşacağımız alanlarımız azaldıktan sonra, yeni yeni şeyler keşfetmeye başladık” dedi.

Mahallelilik kültürü ve komşuluk ilişkilerinin önemine dikkat çeken AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder ise, “Bu proje ile bizleri bir araya getirmiş oldular. Belki de uzun süredir bir araya gelemediğiniz komşularınızla bir araya geldiniz. İnsanların bir araya gelmesi ve birbirinin hayatını kolaylaştırılabilmesi esas amaç bu. Aslında bizim örfümüz de bunu bizden istiyor. Ama bizler birbirimizin hayatını kolaylaştırmamız gerekirken, maalesef modern dünyanın bize göstermiş olduğu gibi birbirimizin hayatını zorlaştırıyoruz. İnşallah bundan sonra bu tür programlarla bizler bir araya gelerek yanlışlarımızı, hatalarımızı birbirimize hatırlatacağız. Birbirimizin hayatını kolaylaştıracağız. Birbirimize sahip çıkacağız. Dolayısıyla birbirine sahip çıkan bir mahalle olacak. İlçe olacak, il olacak. Birbirine sahip çıkan ülke olacak. Bu vesile ile Battalgazi Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

4 YILIMIZ ONLARIN 70 SENESİNDEN AĞIR GELİR

Mahallelilik Projesi toplantısında son olarak konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, belediye hizmetlerine değinerek, “Türkiye’de hiçbir belediye, Battalgazi Belediyesinin yanında yüzde 20 bile değildir. Bununda altını çizerek söylüyorum. Bunu nefsi bir söylem olarak almayın lütfen. Türkiye’de bizim bütçemizin 10-20-30 kat fazlası olan belediyelerin hiçbiri bizim ayarımızda değildir. Bunu içtenlikle söylüyorum. Türkiye’de köklü belediyeler de dahil, onların 70 yılını alsalar, bizim 4 yılımızı alsınlar, bizim 4 yılımız onların 70 senesinden ağır gelir” diyerek, Türkiye’ye örnek olacak projelere imza attıklarını ifade etti.

Toplantıya, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Sayın, Yaşar Karataş, Zafer Kırçuval, Latif Okyay, Nevzat Aslan, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Birsin, İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Gülşen Sayın, Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç, birim müdürleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.