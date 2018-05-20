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Mahallelik Projesi'nin önemi konuşuldu

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından Türkiye’de ilk kez başlatılan Mahallelilik Projesi’nin toplantıları devam ediyor. Bu kapsamda Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’nde yapılan toplantıda oluşturulan birliktelik, mahalleleri daha güçlü ve daha sağlıklı kılıyor. 

Mahallelik Projesi'nin önemi konuşuldu

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından Türkiye’de ilk kez başlatılan Mahallelilik Projesi’nin toplantıları devam ediyor. Bu kapsamda Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’nde yapılan toplantıda oluşturulan birliktelik, mahalleleri daha güçlü ve daha sağlıklı kılıyor. 

20 Mayıs 2018 Pazar 11:31
Mahallelik Projesi'nin önemi konuşuldu

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın benim en büyük projem dediği Mahallelilik Projesi meyvelerini vermeye devam ediyor. Mahallede birlik ve beraberliği, dirliği, düzeni, daha sağlıklı bir yapının oluşmasına büyük katkı sağlayan Mahallelilik Projesi kapsamında Orduzu Mahallesi Köşebaşı mevkiinde yapılan toplantıda, mahallelik projesinin önemi konuşuldu. 
Toplantıya, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı Vekili Mahmut Özer, AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval, Yaşar Karataş, Malatya Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Murat Nalçacı, bazı belediye meclis üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda mahalleli katıldı. 
Toplantının düzenlenmesinde öncülük eden mahalle sakinlerinden İlyas Akçebe, “Ben Selahattin Gürkan başkanımızı yaklaşık 18 senedir takip ediyorum. Yapmış olduğu hizmetleri yakından takip ediyorum. Özellikle Çınar'a vermiş olduğu hizmetlerde dolayı mahallemiz adına çok teşekkür ediyorum. Battalgazi'de yapmış olduğunuz tarihi eserlerin hayata geçirilmesi ve ayağa kaldırılmasında, yeni hizmet binası yapımında ve İspnedere’de emekleriniz var, bunları takip ediyorum” diyerek, Başkan Gürkan’ın Malatya’ya önemli hizmetler kazandırdığını söyledi. 
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Belediye Başkanlarının görevi, memlekete hizmet etmektir. Biz özellikle yola çıktığımızda tarihimizi ayağa kaldırıp, sadece günün Belediye başkanı değil, geleceğin Belediye başkanı nasıl olunur, geçmiş yılların belediye başkanı nasıl olunur? Onun felsefesiyle hareket ettik ve geçmiş binyılların eserlerini ayağa kaldırdık. Burada da izbe, kendi haline terk edilmiş, tescilli 800 yıllık bir Çınarımız vardı. Sonuç itibariyle oradaki o bölümü kamulaştırdık, Çınar'a da gerekli bakımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden gelen ekiplerce yaptırdık ve çeşme sularını buraya verdik. Kayseri'den getirmiş olduğumuz usta ile biz, sokak çeşmelerini, buna Battalgazi'de dahil, aynen buradaki mimari şekilde yaptırdık. Bu hizmetler bu memlekete hayırlı olsun. Biz 15 yıl önce burada 2. üniversite olacak dedik ve bin dönüm yer aldık. 3 bin dönümde artı katma değer sağlayacak yerle şuanda 2. üniversitemizde Battalgazi'de açılmış oldu. Malatya'mıza, Battalgazi'mize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu. 
“Mahallelilik projesi bizim en önemli projemizdir” diyen Başkan Gürkan, sözlerine şöyle devam etti: 
“Şuan bu proje Türkiye projesi oldu. Cumhurbaşkanlığı noktasında, Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ noktasında pilot uygulamalarda yapıldı. Burada olduğu gibi birçok yerde yapıldı bu uygulama. Bundan sonrada bu sevgi ve muhabbet atmosferini bozmayalım. Hissi ve nefsi olarak hareket etmeyin. Ramazanı Şerif'in sizlere, milletimize, ülkemize, insanlığa barış ve huzur getirmesini niyaz ediyorum” 
AK Parti İl Başkanı Vekili Mahmut Özer’de, Mahallelilik Projesi’nin yerinde bir proje olduğunu belirterek, “Bu güzel bir ortamda Allah buluşmayı nasip ettiği için hamd ediyoruz. Yüreğiniz hep açık olsun böyle, dostluğunuz pekişsin. Kalbinizdeki güzellikte bu mübarek günlerde bir araya getirmeyi vesile eylesin. Komşulukların güzelliklerini, camide cemaatimizin bir olmasının güzelliklerini yaşıyoruz. Rabbim nice güzel günlerde bizleri buluştursun. Malatya AK Parti il teşkilatındaki arkadaşlarıma ve kendi adıma hepiniz saygıyla selamlıyorum. Belediye başkanımızın hizmetleri bölgemizde takdir görüyor. Geçmiş ecdadımızın eserlerini tekrar ayağa kaldırdı. Buradaki tarihi güzellikleri tekrar yaşamımıza vesile oldu. Başkanımızın hizmetlerinin artarak devam etmesini niyaz ediyor, hayırlı Ramazanlar temenni ediyorum” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaSelahattin GürkanToplantı
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