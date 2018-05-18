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'Mahallelik Projesi'ne ödül...

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından uygulamaya konulan ‘Mahallelilik Projesi’, Anadolu Basın Birliği Van Şubesi tarafından ‘Uluslararası Altın Göl Ödülü’ne layık görüldü. 

'Mahallelik Projesi'ne ödül...

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından uygulamaya konulan ‘Mahallelilik Projesi’, Anadolu Basın Birliği Van Şubesi tarafından ‘Uluslararası Altın Göl Ödülü’ne layık görüldü. 

18 Mayıs 2018 Cuma 16:41
'Mahallelik Projesi'ne ödül...

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yurt dışında olması dolayısıyla Van’da düzenlenen ödül törenine katılamamıştı. Başkan Gürkan’ın ödülünü alan Anadolu Basın Birliği Malatya Şube Başkanı Zeki Dağ, Başkan Gürkan’ı ziyaret ederek, ödülünü takdim etti.

Burada konuşan Dağ, “Yurt dışında olmanızdan dolayı ödül törenine katılamadınız. Sizin yerinize ödülü biz aldık ve bugün getirerek sizlere takdim ettik, sizlerde kabul ettiniz teşekkür ediyorum. Van'da büyük bir katılım oldu. Hem yurt dışında, hem de iller arasında büyük bir basın camiası Van'da buluştu. Bizler bu vesileyle kısa olsa da başlıklar halinde Battalgazi’mizin çalışmalarını orada anlattık. Zaten takip ediyorlar. Ticaret ve Sanayi Odası başkanımızın, Azerbaycan milletvekili Ganire Paşayeva'nın da selamlarını getirdik, sizleri en kısa zamanda yeniden ziyaret edeceğini söyledi. Hizmetlerinin takdir ediyoruz, destek olarak her zaman yanınızdayız. Başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu. 

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Van'da yapılan ödül törenine yurt dışında olduğum için katılma imkanı bulamadım. Aynı anda Tarihi Kentler Birliği'nin meclis toplantısı vardı, ona katılamamıştım. Ancak orada bize yapılan çalışmalar ile ilgili özellikle Mahallelilik Projesi kapsamında ki yaptığımız çalışmalardan dolayı bizleri ödüle layık görmüşler. Bu ödüle layık görülen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu ödülü bizlerde Zeki Bey vasıtasıyla tevdi eden oradaki arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Oradaki katılım noktasında gerek uluslararası düzeyde olması hasabiyle, gerek dış ülkelerdeki temsilciler, milletvekillerinin katılımı, gerek yurt içinde belediye başkanları ve mülki amirlerinin katılımıyla yoğun bir program gerçekleştirilmiş. Bu programa katılamadığımız için üzgün olduğumu belirtiyorum” ifadelerini kullandı. 

Daha önce mahalle Müzeleri’nin ödüle layık görüldüğünü ve Mahallelilik Projesi’nin ise ilk kez ödüle layık görüldüğünü belirten Başkan Gürkan, Mahallelilik Projesi’nin artık devlet projesi olduğunu ifade ederek, “Mahallelilik Projesi devlet projesi olacak demiştik. Hakikaten devlet projesi oldu ve bu anlamdaki mahalle müzeleri ödülleri daha önce verilmişti ama mahallelik projesi kapsamında da ilk olarak ta Van'da yapılan bu geniş platformu, Uluslararası bir ölçekteki yapı formatında böyle bir ödüle layık görmelerinde dolayı teşekkür ediyorum. Mahallelilik projesi aynı zamanda Türkiye'de Devlet projesi, devletin birlik ve beraberliği için olmazsa olmazıdır. Çünkü insan hücrelerden müteşekkirdir, ülkeler ise mahallelerden müteşekkirdir. İnsanların hücreleri sağlam olursa, insan vücudu sağlam olur, mahalleler sağlam olursa ülkeler, devletler ve milletler sağlam olur. Onun için biz, insanların hücrelerini sağlam tutmaya gayret ederken, aynı zamanda mahallelerimizi de sağlam tutarak ülkemizin, milli birlik ve beraberlik, dirlik ve düzeni, sağlıklı yapıda gelişmesi noktasında Mahallelilik projesini çok önemsediğimizi, devlet projesini olması gerektiğini bir kez daha bu vesileyle ifade etmiş olayım” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaSelahattin GürkanMahallelik ProjesiVan
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