Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyük Hüseyinbey ve Küçük Hüseyinbey mahalle sakinleri ile her iki mahallenin muhtarlığının bulunduğu ve çevre düzenlemesinin Battalgazi Belediyesi tarafından yapıldığı alanda bir araya gelerek, sorunları dinledi.

ÖDÜLLER ALDIK

Battalgazi Belediyesi tarafından düzenleme yapılan alanla ilgili Büyük Hüseyinbey ve Küçük Hüseyinbey mahalle muhtarları ve sakinleri, Başkan Gürkan’a teşekkür ederken; Başkan Gürkan, mahallelik olgusunun önemine dikkat çekti. Mahallelik olgusunu geliştirmek ve yaygınlaştırmak için Türkiye’de ilk mahalle müzesinin Battalgazi Belediyesi’nin açtığını belirten Başkan Gürkan, “Türkiye’de ilk olarak mahalle müzeleri kavramını ortaya atıp mahalle müzesini ihdas ettik. Türkiye’de daha mahalle müzesini açmadan ödül aldık. Türkiye genelinde ödül aldı, ulusal düzeyde ödül aldı. Buradaki bizim yaklaşımımız nedir? Benim mahallemin insanı, benim mahallemin komşusu, benim mahallemin bakkalı, benim mahallemin manavı, benim mahallemin muhtarı, benim mahallemin berberi, benim mahallemin su tesisatçısı olgusunu oluşturursak, mahallede birlik beraberlik olursa, burada o sizin ve sizleri rahatsız eden unsurlar barınamaz. Hem Küçük Hüseyinbey Muhtarımızın, hem de Büyük Hüseyinbey Muhtarımızın bu işe el atmaları ve mahalle sakinlerimizin, kanaat önderlerimizin burada bu görevi bir gönüllük esası içerisinde telaki etmeleri, bu mahalle için çok önemlidir” dedi.

REKOR HİZMETLER YAPTIK

Belediye hizmetlerine de değinen Başkan Gürkan, yeni dönemde rekor düzeyde hizmetlere imza atıldığını belirterek, “Türkiye tarihinde bir dönemde bir hizmet binası yapan belediye yoktur. Biz bir dönemde değil, 11 ay da iki tane hizmet binası yaptık. Sadece bunlar değil, engelsiz merkezleri, yaşam merkezleri, yeşil kuşaklar, okulların yapılması, spor salonlarının yapılması, İspendere İçmeleri, çınarların yapılması, kervansaraylar, hanlar, hamamlar, kümbetler, türbeler, ziyaretler, yollar; yani bunlar az işler değil. Antalya’da yaptığımız EXPO 2016’ya dünyada 63 ülkenin 10 büyükşehrin katıldığı yerde Battalgazi Belediyesi, Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması Uluslararası Tarih Özel Ödülü'nü aldı. 63 ülke ve 10 büyükşehir içerisinde tek ilçe belediyesi biz katılmışız” diye konuştu.



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