“Mahallelerin sorunları çözüme kavuşacak”

Toplantıda bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Malatya’ya yapacağımız hizmetlerle Malatya’nın değerini nasıl daha fazla yükseltebiliriz, Malatya’yı nasıl daha yaşanabilir bir kent haline getiririz bunun gayreti içerisindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’nın her noktasına dokunmaktayız. Malatya genelinde birçok noktada altyapı şebekeleri tamamen yenilendi. Bunun yanında içme suyu ve kanalizasyon hattı olmayan mahallelilerimizde içme suyu ve kanalizasyon hattı döşendi. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin altyapısını genel olarak yeniledik. Eksik kalan bölgelerimizde ise çalışmalar devam ediyor. Hizmet üretirken Malatya genelini düşünerek hizmet üretiyoruz. Önceki yıllarda kırsal mahallelerde yoğun çalışmalar gerçekleştirilerek bu mahallelerimizin hizmet kalitesi yükseltilmiştir. Bundan sonra bütün mahallelerimize eşit hizmet götürerek bütün mahallelerimizin aynı oranda hizmetlerden faydalanmasını sağlayacağız. Hiçbir mahallemiz bir diğerinden farklı olmayacak. Büyükşehir Belediyesi olarak Battalgazi ve Yeşilyurt İlçelerimizin aynı oranda hizmet almalarını ve aynı oranda büyümelerini sağlamanın gayreti içerisinde olacağız. Yapacak ve alacak çok yolumuz var. Bundan sonra daha çok hizmet üretmeye yoğunlaşacağız. Bunun içinde Mahallelerimizi ziyaret ederek Muhtarlarımızla istişare toplantıları gerçekleştireceğiz. Muhtarlarımızdan sıkıntı ve sorunları ile ilgili bilgiler alıyoruz. Bu toplantılarımızdan ilkini burada Yeşiltepe Bölgesi Muhtarlarımızla gerçekleştiriyoruz. Malatya genelindeki bütün mahallelerimizin sorunlarını ve sıkıntılarını en kısa sürede gidermeye çalışacağız” sözlerine yer verdi.

busabahmalatya.com