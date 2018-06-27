Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 34°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94303
ALTIN
187.562
DOLAR
4.6350
STERLİN
6.1306
EURO
5.4088

“Mahallelerin sorunları çözüme kavuşacak”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşiltepe'de asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, muhtarlarla toplantı yaptı. Başkan Polat, “Malatya genelindeki bütün mahallelerimizin sorunlarını ve sıkıntılarını en kısa sürede gidermeye çalışacağız” ifadelerini kaydetti.

“Mahallelerin sorunları çözüme kavuşacak”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşiltepe'de asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, muhtarlarla toplantı yaptı. Başkan Polat, “Malatya genelindeki bütün mahallelerimizin sorunlarını ve sıkıntılarını en kısa sürede gidermeye çalışacağız” ifadelerini kaydetti.

27 Haziran 2018 Çarşamba 11:02
“Mahallelerin sorunları çözüme kavuşacak”

Toplantıda bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Malatya’ya yapacağımız hizmetlerle Malatya’nın değerini nasıl daha fazla yükseltebiliriz, Malatya’yı nasıl daha yaşanabilir bir kent haline getiririz bunun gayreti içerisindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’nın her noktasına dokunmaktayız. Malatya genelinde birçok noktada altyapı şebekeleri tamamen yenilendi. Bunun yanında içme suyu ve kanalizasyon hattı olmayan mahallelilerimizde içme suyu ve kanalizasyon hattı döşendi. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin altyapısını genel olarak yeniledik. Eksik kalan bölgelerimizde ise çalışmalar devam ediyor. Hizmet üretirken Malatya genelini düşünerek hizmet üretiyoruz. Önceki yıllarda kırsal mahallelerde yoğun çalışmalar gerçekleştirilerek bu mahallelerimizin hizmet kalitesi yükseltilmiştir. Bundan sonra bütün mahallelerimize eşit hizmet götürerek bütün mahallelerimizin aynı oranda hizmetlerden faydalanmasını sağlayacağız. Hiçbir mahallemiz bir diğerinden farklı olmayacak. Büyükşehir Belediyesi olarak Battalgazi ve Yeşilyurt İlçelerimizin aynı oranda hizmet almalarını ve aynı oranda büyümelerini sağlamanın gayreti içerisinde olacağız. Yapacak ve alacak çok yolumuz var. Bundan sonra daha çok hizmet üretmeye yoğunlaşacağız. Bunun içinde Mahallelerimizi ziyaret ederek Muhtarlarımızla istişare toplantıları gerçekleştireceğiz. Muhtarlarımızdan sıkıntı ve sorunları ile ilgili bilgiler alıyoruz. Bu toplantılarımızdan ilkini burada Yeşiltepe Bölgesi Muhtarlarımızla gerçekleştiriyoruz. Malatya genelindeki bütün mahallelerimizin sorunlarını ve sıkıntılarını en kısa sürede gidermeye çalışacağız” sözlerine yer verdi.

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
YeşiltepeSorunlarHacı Uğur Polat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Battalgazi'nin yolları asfaltlanıyor
Battalgazi'nin yolları asfaltlanıyor
Pütürge’ye içme suyu yatırımı
Pütürge’ye içme suyu yatırımı
Suç HDP’ye oy verenlerde!
Suç HDP’ye oy verenlerde!

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim