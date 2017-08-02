Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, beraberinde Kernek Mahalle Muhtarı Metin Türkoğlu, Ferhadiye Mahalle Muhtarı Adnan Çit, Özalper Mahalle Muhtarı Ramazan Korkmaz, Çavuşköy Mahalle Muhtarı Mehmet Dönmez, Niyazi Mahalle Muhtarı Cemalettin Türkol, Zafer Mahalle Muhtarı Kemal Bulgurlu, Çukurdere Mahalle Muhtarı Ömer Gönültaş, Başharık Mahalle Muhtarı Erdal Akaya ve Hisartepe Mahalle Muhtarı Mehmet Yoldaş ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek, bir süre görüştü. Ziyarette konuşan Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, mahallelerin sorunlarını istişarede bulunmak için ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, demokrasi açısından muhtarların önemine dikkat çekerek, “Muhtarlarımız bizim için önemlidir. Biz, muhtarları demokrasinin pınarları ve yerinde yönetimin en temel seçilmiş unsurları olarak değerlendiriyoruz. Onların görüş ve önerilerinin bizim için çok anlamlı ve manidar olduğunu her platformda da ifade ediyoruz. Muhtarlarımız bizzat vatandaşlarımızla iç içe yaşayan, tüm dert ve sıkıntılarını dinleyen, bu dert ve sıkıntıları bize aktaran temel mercilerimizdir. Bizim yerel yöneticilik anlayışımızdan bir tanesi de katılımcı belediyecilik anlayışıdır. Katılımcı belediyeciliğin ana teması da Sivil Toplum Örgütleri olsun, kanaat önderleri olsun ve muhtarlarımız olsun onlarla istişare yapıp yol haritası ve yön pusulasının ona göre oluşmasıdır” dedi. Mahallelerdeki hizmet standartlarının arttığına dikkat çeken Başkan Gürkan, “Dün köy olan yerler bugün mahalle statüsüne geldi. Yeni mahalle olan yerlerde de şehirdeki mahallelerimizin standartlarını yakaladı. Şehir merkezindeki mahallelerimizde eksik ve aksaklıklar görebilirsiniz. Bunlar AYKOME’den kaynaklanan sıkıntılardır. Bizden kaynaklanan sıkıntı olmaz. Bize teslim edilen yer anında yapılır. Şu anda 102 mahallemizde mahalle yolları ve bahçe yollarında bile asfaltlanmamış yer yok. Bu yıl sonu itibariyle de bahçe yolları da dahil olmak üzere asfaltlanmamış yol kalmayacaktır. Zaten şu ana kadar bahçe yolları da dahil yollarımızın yüzde 90’ı tamamlanmıştır. Geri kalan yüzde 10’luk bölümü de bu süre içinde tamamlanacaktır” diye konuştu.

İHA