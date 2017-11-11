11 Kasım 2017 Cumartesi

Mahalle kanalizasyon istiyor Komşular karşı çıkıyor!

Kültür Mahallesi Vaizpınar Elmasuyu Mahallesi’nde bulunan vatandaşlar mahallelerine kanalizasyon istiyor. Mahallede bulunan bazı vatandaşlar arazilerinden kanalizasyon hattı geçmesini istemedikleri için kanalizasyon çalışmalarının durdurulduğunu ileri süren mahalle sakinleri, iş makinelerinin geri dönmesine izin vermiyor. Çalışmaların kaldığı yerden tekrar devam etmesini isteyen mahalle sakinleri, Belediyeden bu konuda destek bekliyor.

09 Kasım 2017 Perşembe 11:35
Mahalle kanalizasyon istiyor Komşular karşı çıkıyor!

  Battalgazi ilçesi Orduzu Kültür Mahallesi Vaizpınar Elmasuyu Mahallesi’nde bulunan vatandaşlar mahallelerine kanalizasyon istiyor. 50 civarında binanın bulunduğu mahallede, kanalizasyon yapım çalışması başlatan Battalgazi Belediyesi’nin, tapulu arazilerinden kanalizasyon geçmesini istemeyen ve karakola şikâyette bulunan bazı arazi sahiplerinin karşı çıkması nedeniyle başlatılan kanalizasyon çalışmasını durduğu iddia edildi.

Belediye ekiplerinin çalışmayı durdurmasını istemeyen mahalleliler ise iş makinelerinin geri dönmesini engellemek için deyim yerindeyse bir set kurarak, Belediyenin çalışmalara kaldığı yerden devam etmesini istedi.

KOMŞULARIMIZLA TARTIŞMAK İSTEMİYORUZ
  Kanalizasyon çalışması tamamlanana kadar iş makinelerini göndermek istemeyen mahalle sakinlerinden Celal Ak, “Belediye yetkilileri bizim sorunumuza çare bulsunlar. Komşularımızla bu konuda tartışmak istemiyoruz. Daha önce yer vermeyen komşularımız dahi izin verdi. Bu komşularımızın da izin vermeleri konusunda belediyeden arabuluculuk yapmasını bekliyoruz” diye konuştu.

HER EVİN ÖNÜNDE BİR FOSSEPTİK ÇUKURU VAR
  Kanalizasyon yapılana kadar iş makinelerinin gitmesine izin vermeyeceklerini ifade eden bazı vatandaşlar ise, “Her evin önünde bir fosseptik çukuru var.  Kullandığımız ev ve kanalizasyon suları buralara akıyor. Kutuların üzerini naylonlarla kapattık. Bir yandan koku olurken diğer yandan çocuklarımızın bu kuyulara düşmesinden korkuyoruz. İş makinesinin gitmemesi için kanalizasyon yapılana kadar önünde oturacağız” ifadelerini kullandılar.



MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: BusabahKanalizasyon

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