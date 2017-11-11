Battalgazi ilçesi Orduzu Kültür Mahallesi Vaizpınar Elmasuyu Mahallesi’nde bulunan vatandaşlar mahallelerine kanalizasyon istiyor. 50 civarında binanın bulunduğu mahallede, kanalizasyon yapım çalışması başlatan Battalgazi Belediyesi’nin, tapulu arazilerinden kanalizasyon geçmesini istemeyen ve karakola şikâyette bulunan bazı arazi sahiplerinin karşı çıkması nedeniyle başlatılan kanalizasyon çalışmasını durduğu iddia edildi.

Belediye ekiplerinin çalışmayı durdurmasını istemeyen mahalleliler ise iş makinelerinin geri dönmesini engellemek için deyim yerindeyse bir set kurarak, Belediyenin çalışmalara kaldığı yerden devam etmesini istedi.

KOMŞULARIMIZLA TARTIŞMAK İSTEMİYORUZ

Kanalizasyon çalışması tamamlanana kadar iş makinelerini göndermek istemeyen mahalle sakinlerinden Celal Ak, “Belediye yetkilileri bizim sorunumuza çare bulsunlar. Komşularımızla bu konuda tartışmak istemiyoruz. Daha önce yer vermeyen komşularımız dahi izin verdi. Bu komşularımızın da izin vermeleri konusunda belediyeden arabuluculuk yapmasını bekliyoruz” diye konuştu.

HER EVİN ÖNÜNDE BİR FOSSEPTİK ÇUKURU VAR

Kanalizasyon yapılana kadar iş makinelerinin gitmesine izin vermeyeceklerini ifade eden bazı vatandaşlar ise, “Her evin önünde bir fosseptik çukuru var. Kullandığımız ev ve kanalizasyon suları buralara akıyor. Kutuların üzerini naylonlarla kapattık. Bir yandan koku olurken diğer yandan çocuklarımızın bu kuyulara düşmesinden korkuyoruz. İş makinesinin gitmemesi için kanalizasyon yapılana kadar önünde oturacağız” ifadelerini kullandılar.









MUTLU SARIGÜL