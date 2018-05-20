Mahalle İftarlarına İlgi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hasan Varol Mahallesi'nde gerçekleştirilen ve 7’den 70’e binlerce mahallelinin katıldığı mahalle iftarında çeşitli etkinliklerde gerçekleştirildi. Binlerce kişinin katılımı ile gerçekleştirilen iftar programında Kuran-ı Kerim tilaveti, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro ekibi tarafından çeşitli gösteriler ile ney dinletisi gerçekleştirildi. Mahalle iftarına gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ateşten kurtuluş olan mübarek Ramazan ayını idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Ramazan Allah’a yaklaşmak, sükûnet ve huzur demek. Mahalle iftarlarımız birlik ve beraberlik iftarlarıdır. Mahalleli kardeşlerimizle bir araya geldiğimiz birlikte iftar ettiğimiz bu güzel atmosferde Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerine yer verdi.



Polat, İtfaiye Personelleri ile iftarda bir araya geldi

Hasan Varol Mahallesi'nde gerçekleştirilen mahalle iftarının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından verilen iftar programına katıldı.

İtfaiye Dairesi tarafından verilen iftar yemeğine Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım, Daire Başkanı Hanifi Acar ile itfaiye personelleri katıldı. Emekli olan itfaiye personelinin de davet edildiği iftar programında kısa bir konuşma yapan Başkan Polat, “Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazandan en güzel şekilde nasıl istifade edebiliriz, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için neler yapabiliriz, insanlar arasında kardeşliğin, huzuruz ve sevginin artmasına nasıl katkı sağlayabiliriz bunun gayreti içerisindeyiz. Peygamber efendimiz ‘Bir kavmin efendisi o kavme hizmet edendir’ buyuruyor. Belediyelerde hizmet noktasıdır. Sizler olaylara müdahale ederken kendi canınızı değil öncelikle karşınızdakinin canını kurtarmaya gayret gösteriyorsunuz. Bugün burada emekli olmuş kardeşlerimiz ile birlikte iftar ediyoruz. İftar programının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin” diye konuştu.

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