Bu anlamda kentsel dönüşümü, göreve başladıktan sonra sürekli olarak gündeme getirdiğini dile getirdiğini belirten Beylerbaşı Mahallesi Muhtarı Hasan Arıkan, kentsel dönüşüm için bazı problemler olabileceğini de dile getirdi. Çok katlı binası olanların mağduriyetinin olmaması şartıyla kentsel dönüşüme razı olduklarını ifade eden Muhtar Arıkan, “Bizim vatandaş olarak, muhtarlık olarak karşı çıktığımız konu; 4 daire karşılığında bir daire veriliyor. Bundan dolayı vatandaşımız kentsel dönüşüme karşı çıkıyor. Ben vatandaşlarımı mağdur etmemek şartıyla kentsel dönüşümün gelmesini istiyorum. Mahalle sakinleri de böyle diyor” dedi.

Battalgazi ilçesine bağlı Beylerbaşı Mahallesi’ndeki birçok çok vatandaşlar kentsel dönüşüm istiyor. BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulunan Beylerbaşı Mahallesi Muhtarı Hasan Arıkan, muhtarlık görevine geldiğinden bu yana kentsel dönüşümü devamlı gündeme getirdiğini söyledi.

TEK KATLI AHŞAP EVİ OLAN, DÖNÜŞÜMÜ İSTİYOR

Bazı vatandaşların kentsel dönüşüme karşı çıktığını ifade eden Muhtar Arıkan, “Benim mahallem tek katlı, sokakları dar, ahşap evlerden yapılmış. Ancak bazı binalarda da yığılmalar var. Vatandaş yediğinden, içtiğinden arttırıp, çocuğuna bina yapmış. Biz kentsel dönüşüm konusunda bu imarla ilgili Battalgazi Başkan Yardımcısı ile görüştük. Kentsel dönüşümle ilgili çalışmaların olduğunu söyledi. Ancak henüz bir şey çıkmadı. Bizim vatandaş olarak, muhtarlık olarak karşı çıktığımız konu, vatandaşın 3-4 katlı, yığma evi var. Bu vatandaşlara, kentsel dönüşüm geldiğinde bir daire veriyor. 4 daire karşılığında bir daire veriyor. Bundan dolayı vatandaşımız kentsel dönüşüme karşı çıkıyor. Yoksa tek katlı, ahşap binalar olsa elbette ki isterler. Şimdi sorun şu, bu 3-4 katlı binaları belediye kamulaştırsın. Vatandaşın parasını versin. Yok, buna katlanmıyorsa kat sayısını arttırsınlar, 3-4 tane arsa birleştirilsin, güzel bloklar oluşturulsun. Arsa sahipleri müteahhitlerle anlaşır. Sağlıklı, depreme dayanıklı, kullanışlı bir ev sahibi olurlar” diye konuştu.

TEPKİ GÖSTEREBİLİRLER

Muhtar Arıkan, “Vatandaşlarımızın bazıları haklı olarak konuşabilir. Ben muhtar olarak kentsel dönüşüme karşı çıkarsam tek katlı evi olan ve kentsel dönüşümü isteyen vatandaşlar bana tepki gösterebilirler. Eğer ben mahalleme kentsel dönüşüm gelsin dersem ve her eve tek katlı bina istesem bu seferde çok katlı bina sahibi olan vatandaşlar da bana tepki gösterebilirler. ‘Muhtar bizi mağdur etti’ diyebilirler. Ben vatandaşlarımı mağdur etmemek şartıyla kentsel dönüşümün gelmesini istiyorum” dedi.

MAHALLEMDE SOSYAL ALAN YOK

Yetkililerin vatandaşları mağdur etmeden kentsel dönüşümde kendilerine yardımcı olmasını isteyen Muhtar Arıkan, “3-4 katlı bir binası olan ancak, yetkililerde arsanın yetersiz olduğundan dolayı bir daire vermek istiyorlar. Bu yüzden ben ısrarla diyorum, vatandaşı mağdur etmemek şartı ile ben bu kentsel dönüşümü dile getirdim. Devamlı da dilekçelerimiz var. Bu konuda yetkililerimiz bize yardımcı olsunlar. Vatandaşımızı mağdur etmesinler. Yoksa biz kentsel dönüşüme karşı değiliz. Normalde çoğu mahallede 10-15 katlı binaya izin vermişlerse, burada 3-4 katlı binaya izin vermişler. İlk yaptığımız zaman müteahhide verilirse sosyal alanlar kalmaz diyorlar. Zaten benim mahallemde sosyal alan yok. Herkesin tapulu malı. Sosyal alana terk etmek için ya kamulaştırırsın ya da vatandaşın arsasının bedelini ödeyecekler. O zaman sosyal alan meydana çıkar” ifadelerini kullandı.























MUTLU SARIGÜL