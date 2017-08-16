TOKİ 5. Etap konutlarında sıkıntıların had safhada olduğu ifade ediliyor. Peyzajdan park sorununa, örümcek sıkıntısından asansör sorununa, yol sorunundan cami ve okul sorununa kadar adeta bir problem yumağı haline geldiği ileri sürülen 5. Etap TOKİ konutlarında, bu sorunlarla kimin ilgileneceği de muamma. Sorunlarını anlatan ve yetkililerden yardım isteyen konut sakinlerinden Ramazan Akdağ, tepkilerini dile getirdi.

TOKİ 5’inci Etap’ta yaşadığını dile getiren ve birçok sorunları bulunduğunu ileri süren Akdağ, bu sorunların TOKİ’den mi, Emlak Yönetimi’nden mi yoksa Belediyeden mi kaynaklandığını bilmediklerini ifade etti.

“BURADA SARI ÖRÜMCEK VAR”

Sorunlarından bahseden ve bu sorunlardan birisinin çocuk parkları olduğunu dile getiren Akdağ, “Sorunlarımızı dile getiriyoruz ama çözüme kavuşturamıyoruz. Sorunlarımızdan bir tanesi ve bizim için önemli olanı parklarımız. Buradaki mevcut parkların çoğu kum park. Bu parklar yaşadığımız bölge itibari ile uygun değil. Çünkü gördüğünüz gibi arka tarafımız kayalık. Burada Sarı Örümcek var. Sarı Kız da deniliyor. Doğu’da ‘Sarı Ömer’ diye bilirler bu örümcek türünü. Zehirli bir hayvan. Isırdığı zaman eti çürüten bir hayvan. Bir şeftali kadar büyüyebiliyor. Ben bu örümceği binanın içinde de gördüm. Bu örümceği çocuklarım parkta oynarken parkın içinde de gördü. Genelde çöl hayvanı olduğu için kumun içine giriyor. Ayrıca bu bölgede akrep de çok fazla. Ve bizim çocuklarımız burada oyun oynuyor. Bu zehirli hayvanlardan birisi benim çocuğumu veya başkasının çocuğunu ısırırsa bunun sorumlusu kim olacak?” şeklinde konuştu.

İMZA TOPLADIK

Park sorunlarından dolayı çocuklarını parka bırakamadıklarını ileri süren Akdağ, “TOKİ, belediye ya da Emlak Yönetimi buna ne diyecek? Biz parkın yaptırılması için Emlak Yönetime müracaat yaptık. Emlak Yönetim bize ‘biz bir şey yapamayız’ dedi. TOKİ’yi arıyoruz TOKİ ‘Emlak Yönetimi yapacak’ diyor. Belediyeye müracaatımız var, imza topladık. Belediye, ‘TOKİ devretmezse biz bir şey yapamayız’ diyor. En son yine imza topladık, tekrar dilekçe verdik. Emlak Yönetimine tekrar başvuru yaptık. Burada astım-alerjik olan çocuklar var. Kumun içinde oynadığı zaman bu çocuklar bir iki hafta öksürüyor. Bu yüzden çocuklarımızı bırakamıyoruz. Normalde burası peyzaj ama peyzaj anlamında hiçbir şey yok. Buraya gelsinler, burası peyzaj desinler biz bunu kabul edeceğiz. Biz bunların bakımı ve temizliği için de aylık 90 lira para ödüyoruz. Biz bu parayı ödemeyip, geciktirdiğimiz zaman da üstüne faiz işliyorlar” diye konuştu.

İNSANLAR ASANSÖRÜN İÇERİSİNDE MAHSUR KALIYOR

Asansörlerinin kırmızı etiketli olmasına rağmen hala bakımının yapılmadığını öne süren Akdağ, “Diğer sıkıntımız asansörler. Asansörlerimiz kırmızı etiketli. 30 Haziran 2017 tarihinde verilen bir etiket. Yeşile dönmediği müddetçe 30 gün içerisinde belediye tarafından mühürlenmesi gerekiyor. Belediye bu konuda zayıf kaldı. Asansörler çalışmıyor, içerisinde insanlar kalıyor. Kırmızı etiket asansör kullanıma uygun değil demektir. Burası 13 kat, ancak zemin katlarla beraber 15 katı buluyor. Eksi 1’den yukarıya 15 kat çıkılıyor. Asansör bozulunca yürüyerek çıkmak zorunda kalınıyor. Mesela geçen gün ben asansörün içinde kaldım. Asansörün içinde kalınca temas kuracağın hiçbir şey yok. Sadece alarm var. O da beni biri duyacak, gelecek ve benim hangi katta kaldığımı bilecek ki, beni bulup, çıkarsınlar. Asansörün içinde telefon çekmiyor. Ama bir iletişim aracı olması lazım. En azından bir ahize olacak, kaldırdığın zaman bir yeri arayacak. Düşünsenize panik atak birinin içinde kaldığını. Benim eşim panik atak. Korkusundan merdivenden inip çıkıyor. 9’uncu katta oturuyorum merdivenden inip çıkıyor. Çünkü içinde kalınca boğulacak. Bazen fanda çalışmıyor” ifadelerini kullandı.

MONTAJ HATASI

Asansörleri Emlak Yönetiminin devralması gerektiğini belirten Akdağ, “Bunun sebebi müteahhit firma. Devletin vermiş olduğu bir şey vardır. ‘Şu zamanda, şu işi yap’ diyor. Çok acele iş yapıyorlar. Çoğunun sorunu montaj hatası. Montaj hatasından dolayı bu asansörler bozuluyor. Ve firma şu anda ödenek alamıyor. Asansör ile ilgilenilse de adam bir yere kadar yapabiliyor. TOKİ asansörü tamamen devralması lazım. Yani TOKİ derken Emlak Yönetimi. Devralmadığı bir şeye masraf yapamaz. Devralması için de bunların hepsinin yeşil etiket olması lazım. Yeşil etiket için de revize olması lazım. 2 aydır ‘biz revize olduk’ diyorlar. Halbuki revize ettikleri şey, tüplerini değiştiriyorlar, motorunu değiştiriyorlar, kart üzerindeki trafolar yanıyor onları değiştiriyorlar” diye konuştu.

RAMPALAR AŞIRI DİK

Diğer problemlerini de dile getiren Akdağ, şunları kaydetti:

“Çevre ve peyzaj problemi var. Ayrıca güvenlik dediler biz güvenlik göremiyoruz. Geçen gün çocuğum Kuran’a giderken ben de 10 metre arkasındayım, işe gidiyorum, görüyorum. 6 tane köpek kulübeden çıkar çıkmaz çocuğa saldırdı. Ben orada olmasam çocuk ne olacaktı? Bunun hesabını kim verecekti? Biz burada güvenliği sağlasın diye güvenlik var. Temizliği yapsın diye temizlikçiler var. Ortak alanların sorunları ile uğraşsın diye teknisyen var. Ama ben hiç kimseyi göremiyorum. Var ama yok. Orada yazılı teknik personel diye ama ben kimseyi göremiyorum. Sadece günlük çöp toplayan adam var. Bunu görüyorum ama diğerlerini göremiyorum, yönetimi göremiyorum. Belediyeyi göremiyorum. Milletvekillerini göremiyorum. Araç ve yol problemi var. Aşırı bir dik rampa var. MGD 5, 6, 7 kısım var. Burada araba kışın çıkmıyor. Geçen sene burada kolunu da bacağını da kıran oldu. Kayıyorsun çünkü. Buradan nasıl ineceksin dağ bölgesi olduğundan buz tutacak kışın. Burada çocuğumu nasıl okula göndereceğim. Servis tutarsam nasıl buraya çıkartacağım. Burası ve Beydağı. Beydağı bizden önce yapıldı ve belki buradan daha rezil durumda. TOKİ anlamında burada sağlam bir temel yok. İzlenim yok, gözlemci yok, müfettiş yok. Peki, Tapu Daire Başkanlığı neye göre kabul etti burayı. Biz şartnameyi bilmiyoruz. Biz camı, kapıyı ne kullanacak bilmiyoruz. Benim bildiğim betona suyu dök su aşağı inmez ama burada su aşağı iniyor. Ben gerçek anlamda betonun sıkıştırılmış olduğundan şüpheliyim.”

UNUTULDUK…

Muhataplarının Site Yönetimi ve belediye olduğunu dile getiren Akdağ, “Site yönetimi, belediye. Ancak belediye bizimle hiç ilgilenmedi zaten. Bugüne kadar ne Ahmet Çakır’ı ne milletvekilleri ne encümeni ne de başka biri. 6 senedir ne kentsel dönüşüm alanında iken ne de buraya geldik hiç biri gelmedi, sormadı. Evlerimizi kentsel dönüşüme verdiğimizden dolayı pişmanız. Site yönetiminin tek yaptığı asansörleri teslim almamak. Elinden başka bir şey gelmiyor. Yukarıdan baskı olursa olur. Bu işler baskı ile olur. Adam yazısını yazıyor, gönderiyor ama bunun elinde de bir şey yok. Yarın bir gün onun üstü ona baskı yaparsa ne olacak, ya işi bırakacak ya da imzayı atacak. Ben unutulduk diyorum. Belediyeye imza topladık. Ancak biz bir şey yapamayız dediler. TOKİ de orası bizimle alakalı değil Belediye yapacak diyor. Tek yaptığı ana yol” şeklinde konuştu.





































MUTLU SARIGÜL