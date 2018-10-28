Magandalara taahhütname ayarı

İçişleri Bakanlığı, düğün, nişan ve benzeri organizasyonlarda havaya ateş açılmasının engellenmesi için valiliklere genelge gönderdi. Bakanlık, valiliklerden düğün, nişan gibi organizasyonlar öncesinde silah kullanılmayacağına dair organizasyon sahiplerinden taahhütname alınmasını istedi. Bu tip organizasyonlarda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlileri silahla havaya ateş edilmesine müdahalede bulunmazlarsa haklarında soruşturma açılacak. Silahı ile havaya ateş açan kamu personeli hakkında ise disiplin işlemi yapılacak. Bakanlık, düğün, nişan vb. organizasyonlarda bu hususlara dikkat edilmesi için valiliklere “genel emir” çıkarma talimatı verdi.

MALATYA’DA DA SIKINTILAR OLMUŞTU

Düğünlerde havaya ateş açılması sonucu ülkemizde her yıl onlarca kişi hayatını kaybediyor. Bilindiği gibi Malatya'da düğünlerde havaya ateş açılması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlar da olmuştu. Örnek olarak 2010 yılında Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Ilıca beldesinde düğünde rastgele ateş açılması sonucu bir genç ölmüştü. 2013’te ise izine gelen bir asker düğünde magandaların hedefi olmuştu ve yaralanmıştı. Bütün bunlarla beraber en çok dikkat çeken olay, yakınının düğününü balkonda izlerken maganda kurşununa kurban giden Begüm Kartal’dı…

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız vatandaşlardan Ayşe Yıldız,"Güzel olmuş, o düğünlerde havaya silah sıkanlar bugüne kadar çok can yaktı, çok kişi hayatını kaybetti" dedi.

“ÇOK CANLAR YAKTI DÜĞÜN MAGANDALARI”

Vatandaşlardan Ahmet Taşdemir ise, "İçişleri Bakanlığını tebrik ediyorum. Büyük bir yaraya merhem olmuşlar. Güzel olmuş, ben düğünlerde sıkılan o silah seslerine karşıyım" ifadelerini kullandı.

Abdullah Çelik de,"Düğünlerde havaya ateş ediyorlar, düğünlerde yaşlısı var,çocuğu var, genci yaşlısı var, çok canlar yaktı düğün magandaları. İçişleri Bakanlığı çok yerinde bir karar almış” diye konuştu.

İŞTE O GENELGEDE SIRALANAN ÖNLEMLER

Diğer taraftan İçişleri Bakanlığının gönderdiği genelgede alınması istenen önlemler şu şekilde sıralandı:

"Düğün öncesi silah kullanılmayacağına dair taahhütname alınacak. Düğün, nişan gibi kutlamalara izin verilirken silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin organizasyon sahiplerinden taahhütname alınacak. Bu tip organizasyonlarda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlileri ihbar, tutanak altına almak ve müdahale yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde haklarında soruşturma açılacak. Muhtarlar bölgelerinde havaya ateş açıldığını öğrendikleri anda kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getirecek.

Farkındalık için düğünlere afişler asılacak. Organizasyon sahipleri tarafından açık alanlarda yapılacak kutlamalarda havaya ateş açılmaması/silah kullanılmamasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan 'Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceği Karartma' yazılı afişler, davetlilerin görebileceği şekilde alanlara asılacak.

Silahı ile havaya ateş açan kamu personeli hakkında disiplin işlemi başlatılacak. Kamu personelinin katıldığı organizasyonlarda silahı ile havaya ateş açtığı tespit edilirse hakkında derhal disiplin işlemi başlatılacak. Soruşturma esnasında bu kamu görevlileri hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığına özellikle dikkat edilecek.

Valilikler 'genel emir' çıkarabilecekler."

Bakanlık ayrıca ülke genelinde düğün, nişan vb. organizasyonlarda havaya ateş açılmasını engellemek, konu ile ilgili toplumsal farkındalık oluşturmak, uygulamada birliği sağlamak amacıyla valiliklere genel emir çıkarma talimatı verdi.