Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 16°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
90542
ALTIN
221.566
DOLAR
5.5707
STERLİN
7.1696
EURO
6.3486

Magandalara taahhütname ayarı

İçişleri Bakanlığı düğün, nişan gibi organizasyonlarda havaya ateş açılmasının önüne geçmek için harekete geçti. Bakanlık, valiliklerden düğün, nişan gibi organizasyonlar öncesinde silah kullanılmayacağına dair organizasyon sahiplerinden taahhütname alınmasını istedi.

Magandalara taahhütname ayarı

İçişleri Bakanlığı düğün, nişan gibi organizasyonlarda havaya ateş açılmasının önüne geçmek için harekete geçti. Bakanlık, valiliklerden düğün, nişan gibi organizasyonlar öncesinde silah kullanılmayacağına dair organizasyon sahiplerinden taahhütname alınmasını istedi.

28 Ekim 2018 Pazar 11:57
Magandalara taahhütname ayarı

İçişleri Bakanlığı, düğün, nişan ve benzeri organizasyonlarda havaya ateş açılmasının engellenmesi için valiliklere genelge gönderdi. Bakanlık, valiliklerden düğün, nişan gibi organizasyonlar öncesinde silah kullanılmayacağına dair organizasyon sahiplerinden taahhütname alınmasını istedi. Bu tip organizasyonlarda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlileri silahla havaya ateş edilmesine müdahalede bulunmazlarsa haklarında soruşturma açılacak. Silahı ile havaya ateş açan kamu personeli hakkında ise disiplin işlemi yapılacak. Bakanlık, düğün, nişan vb. organizasyonlarda bu hususlara dikkat edilmesi için valiliklere “genel emir” çıkarma talimatı verdi.

MALATYA’DA DA SIKINTILAR OLMUŞTU

Düğünlerde havaya ateş açılması sonucu ülkemizde her yıl onlarca kişi hayatını kaybediyor. Bilindiği gibi Malatya'da düğünlerde havaya ateş açılması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlar da olmuştu. Örnek olarak 2010 yılında Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Ilıca beldesinde düğünde rastgele ateş açılması sonucu bir genç ölmüştü. 2013’te ise izine gelen bir asker düğünde magandaların hedefi olmuştu ve yaralanmıştı. Bütün bunlarla beraber en çok dikkat çeken olay, yakınının düğününü balkonda izlerken maganda kurşununa kurban giden Begüm Kartal’dı…

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız vatandaşlardan Ayşe Yıldız,"Güzel olmuş, o düğünlerde havaya silah sıkanlar bugüne kadar çok can yaktı, çok kişi hayatını kaybetti" dedi.

“ÇOK CANLAR YAKTI DÜĞÜN MAGANDALARI”

Vatandaşlardan Ahmet Taşdemir ise, "İçişleri Bakanlığını tebrik ediyorum. Büyük bir yaraya merhem olmuşlar. Güzel olmuş, ben düğünlerde sıkılan o silah seslerine karşıyım" ifadelerini kullandı.

Abdullah Çelik de,"Düğünlerde havaya ateş ediyorlar, düğünlerde yaşlısı var,çocuğu var, genci yaşlısı var, çok canlar yaktı düğün magandaları. İçişleri Bakanlığı çok yerinde bir karar almış” diye konuştu.

İŞTE O GENELGEDE SIRALANAN ÖNLEMLER

Diğer taraftan İçişleri Bakanlığının gönderdiği genelgede alınması istenen önlemler şu şekilde sıralandı:

"Düğün öncesi silah kullanılmayacağına dair taahhütname alınacak. Düğün, nişan gibi kutlamalara izin verilirken silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin organizasyon sahiplerinden taahhütname alınacak. Bu tip organizasyonlarda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlileri ihbar, tutanak altına almak ve müdahale yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde haklarında soruşturma açılacak. Muhtarlar bölgelerinde havaya ateş açıldığını öğrendikleri anda kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getirecek.

Farkındalık için düğünlere afişler asılacak. Organizasyon sahipleri tarafından açık alanlarda yapılacak kutlamalarda havaya ateş açılmaması/silah kullanılmamasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan 'Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceği Karartma' yazılı afişler, davetlilerin görebileceği şekilde alanlara asılacak.

Silahı ile havaya ateş açan kamu personeli hakkında disiplin işlemi başlatılacak. Kamu personelinin katıldığı organizasyonlarda silahı ile havaya ateş açtığı tespit edilirse hakkında derhal disiplin işlemi başlatılacak. Soruşturma esnasında bu kamu görevlileri hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığına özellikle dikkat edilecek.

Valilikler 'genel emir' çıkarabilecekler."

Bakanlık ayrıca ülke genelinde düğün, nişan vb. organizasyonlarda havaya ateş açılmasını engellemek, konu ile ilgili toplumsal farkındalık oluşturmak, uygulamada birliği sağlamak amacıyla valiliklere genel emir çıkarma talimatı verdi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanlığıDüğünMaganda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayvan bakımları, insan bakımı kadar önemli
Hayvan bakımları, insan bakımı kadar önemli
Er ve erbaşlara eğitim verildi
Er ve erbaşlara eğitim verildi
17 yıldır çocuklarına ulaşamıyor
17 yıldır çocuklarına ulaşamıyor
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim