Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın finansman desteğiyle hayata geçirilen, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Yeşilyurt ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklığıyla yürütülen "Burası Benim Yerim Projesi" çerçevesinde 91.000 Dev Öğrenci Ortaokulu öğrencilerine yönelik olarak fotoğraf sunum ve söyleşisi yapıldı.

Etkinliğe Okul Müdürü Vahap Arıkan, Müdür Yardımcısı Altun Algan, öğretmenler, öğrenciler, MAFSAD yöneticileri ve üyeleri katıldı.

ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMAK ÇOK KEYİFLİ

Sunum söyleşiyi gerçekleştiren MAFSAD Yönetim Kurulu Başkanı İnan Orhan, yaptığı açıklamada öğrencilerle çalışmanın çok keyifli olduğunu söyledi. Fotoğrafın tarihsel gelişimi, sinema fotoğraf ilişkisi, etkileyici ve görsel gücü yüksek fotoğraflar çekmenin püf noktaları gibi konular üzerinde durduğunu belirten Başkan Orhan, çocuklardan çok güzel sorular geldiğini, fotoğraf sanatına ilgi duyan çocukları görünce yaptığı işten keyif aldığını sözlerine ekleyerek okul yönetimine ve öğretmenlere teşekkür etti.

HABER MERKEZİ