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MAFSAD, Hatay’a gezi düzenliyor

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği, 25-27 Haziran 2017 tarihleri arasında Hatay’a gezi düzenliyor. Gezi 15 kişiyle sınırlı olacak.

17 Haziran 2017 Cumartesi 11:05
MAFSAD, Hatay’a gezi düzenliyor

  MAFSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve gezi organizatörü Yılmaz Konuk yaptığı açıklamada, gezi kapsamında Arkeoloji Müzesi ve Mozaik Müzesi, Hatay Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi, Ulu Camii, Habibi Neccar Cami ve Kiliseler,apple-converted-space"> Uzun Çarşı, tarihi Hatay sokakları, Asfuroğlu Cam Müzesi, Asi Nehri, Saint Pierre Kilisesi, Harbiye Şelaleleri, Samandağ Snt Simon Manastırı, Samandağ Titus Tünelleri ve Titus Mezarlıkları (Çevlik), Hıdırbey Musa Ağacı, Vakıflı Köyü (Türkiye’nin tek Ermeni Köyü) gibi birçok yerin gezileceğini ve ayrıca İskenderun’un şirin beldesi Arsuz’da, isteyenler için deniz keyfini yaşama imkanı olacağını belirtti.

 

DOĞAYI SEVENLER KATILABİLİR
 Konuk, yapacakları bu gezi sayesinde katılımcıların Hatay’ın tarihi, turistik ve kültürel anlamda gezmeye değecek yerlerini tanıyacaklarını, bol bol fotoğraf çekerek bu güzellikleri ölümsüzleştireceklerini belirtti. Gezinin ücretli olduğunu vurgulayan Konuk, katılımcı sayısını 15 kişiyle sınırladıklarını, gezmeyi, eğlenmeyi, doğayı seven ve sosyal uyumu olan herkesin bu geziye katılabileceğini sözlerine ekledi.

HABER MERKEZİ
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