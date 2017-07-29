29 Temmuz 2017 Cumartesi

UYANIK OLACAĞIZ!

MADEM seminer verdi

Aile eğitim programlarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Destek Merkezi tarafından TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğü çalışanlarına seminer verildi. Seminere personeller, ilgi gösterdi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 11:46
MADEM seminer verdi

  TÜİK Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen seminere personeller, ilgi gösterdi. Seminerde bir selamlama konuşması yapan TÜİK Bölge Müdür Vekili Dr. Tahir Baysal, eğitimin faydalı olacağına inandığını belirterek, Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ve katılımcılara teşekkür etti.

2 GÜN SÜRECEK
  Daha sonra MADEM Aile Eğitim Uzmanı Elif Şengönül tarafından katılımcılara slayt gösterisi eşliğinde “Öfke Kontrolü” konusu anlatıldı. Hem ailede hem iş ve toplumsal yaşamda öfke kontrolünün önemine değinen Şengönül, sabır ve tahammülün gösterilmesinin gereğine dikkat çekti.

2 gün sürecek seminerler dizisinde MADEM Aile Eğitim Uzmanlarından Merve Memur, “Özgüven Eksikliği”, Sümeyye Abacı da, “Yaşlılarla İletişim” konusunu anlatacak.

İHA
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