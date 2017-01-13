13 Ocak 2017 Cuma

Antrenör kursu açılacak

MABESEM’den Halep’e anlamlı destek

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri bünyesinde üretilen sanatsal ürünler, sergiye çıkarıldı. Ürünlerin geliri Halep’e bağışlanacak.

13 Ocak 2017 Cuma 11:32
MABESEM’den Halep’e anlamlı destek

  “Sanat Halep İçin Buluştu” sergisi, düzenlenen törenle açıldı. Törene, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ile kurum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DESTEK İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ
  Törende konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Halep’te insanlığın katledildiğini vurgulayarak, “Halep’te izahı, tarifi olmayan bir zulüm var. Güya insan hakları ve özgürlüklerin temsilcisi olan Batı, gerçek yüzünü Halep’te ortaya koymuş durumda. Bizim milletimiz aziz bir millet, necip bir millettir. Bugün ülkemizde 3 milyona yakın Suriyeli misafir kardeşimiz var. Halep’e yardım kampanyaları çerçevesinde ülkemizin dört bir tarafından Halep’e her gün yardımlar gidiyor. Malatya’da da başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere Battalgazi, Yeşilyurt ve diğer belediyelerimiz, her daim Halep’e destek olmak için mücadele veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’ndeki sanatçı kardeşlerimizin yapmış olduğu eserlerin satış geliri, Halep’e gönderilecek. Tüm ilgilileri kutluyorum” dedi. 

Törende daha sonra açılış kurdelesi kesilerek, sergi gezildi. Sergi, 2 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

HABER MERKEZİ
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