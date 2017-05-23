Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağındaki Sanat Galerisi’nde düzenlenen serginin açılış törenine Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ile kursiyerler ve kalabalık vatandaş topluluğu katıldı. Törende bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, geçtiğimiz günlerde Çini Atölyesi Sergisini düzenlediklerini anımsatarak, “Bu hafta boyunca da El Sanatları Atölyemizin eserlerini vatandaşlarımızın beğenisine sunuyoruz. Sergimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Daha sonra serginin açılış kurdelesi kesilerek sergi gezildi.

Sergi, 29 Mayıs tarihine kadar ziyarete açık olacak.

İHA