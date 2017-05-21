21 Mayıs 2017 Pazar

MABESEM’den el sanatları sergisi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki MABESEM kursları kapsamında el sanatları sergisi açılacak.

21 Mayıs 2017 Pazar 13:33
MABESEM’den el sanatları sergisi
Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağındaki Sanat Merkezinde düzenlenecek sergi, 22-29 Mayıs tarihleri arasında ziyarete açık olacak. MABESEM El Sanatları Atölyesi Performans Sergisinin açılış töreni ise 22 Mayıs Pazartesi günü saat 14:00’da gerçekleştirilecek.
konuyla alakalı olarak Malatya Büyükeşhir Belediyesinden yapılan açıklamada sergiye tüm vatandaşların davetli olduğu bildirildi.
İHA

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