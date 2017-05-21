Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağındaki Sanat Merkezinde düzenlenecek sergi, 22-29 Mayıs tarihleri arasında ziyarete açık olacak. MABESEM El Sanatları Atölyesi Performans Sergisinin açılış töreni ise 22 Mayıs Pazartesi günü saat 14:00’da gerçekleştirilecek.

konuyla alakalı olarak Malatya Büyükeşhir Belediyesinden yapılan açıklamada sergiye tüm vatandaşların davetli olduğu bildirildi.

İHA