3 yıldır MABESEM bünyesinde verilen gitar kursuna katılan Mustafa Özdemir, 30 bin kişinin katıldığı Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu Yetenek Sınavı'na katılarak, ilk 60 kişi arasına girmeyi başardı. Azmi, kararlılığı ve yoğun çabasıyla Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu'na girmeyi başaran Özdemir yaşadığı süreci şöyle anlattı:

GÜNDE 5 SAAT ÇALIŞIYORUM

"Liseye başladığım zaman müziğe ilgim olduğunu anladım. Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi'nde müzik alanında kursların verildiğini öğrenince hobi amaçlı gelip gitar kursuna yazıldım. Popüler gitarda Yusuf Seval, klasik gitarda Mutlu Gedik ve Hüseyin Göçer müzik öğretmenlerimizden eğitim aldım. Okulda vakit bulduğum zamanlar soluğu burada alıyordum. Kurs sayesinde çok güzel şeyler öğrendim. Yetenek sınavı ile konservatuara giderim diye çalışmalarımı yoğunlaştırdım. Daha sonra bir akrabam Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu Yetenek Sınavı ile öğrenci aldığını söyledi. Bunun üzerine müzik alanındaki çalışmalarımı daha da yoğunlaştırdım. Günde 5 saat çalışıyordum. Burada aldığım eğitimi evde de devam ettiriyordum."

MABESEM'İN EĞİTİM BAŞARISINA KOMİSYON BİLE ŞAŞIRDI

Daha önce Askeri Lise aracılığıyla öğrenci alan Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nun ilk kez bu yıl yetenek sınavı ile öğrenci aldığını belirten Özdemir, "Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu Yetenek Sınavı oldukça zor. Sağlık ve spor mülakatlarını başarıyla geçtikten sonra sınava girdim. Sınavda 5 kişiden oluşan bir komisyonun karşısına çıktım. Müzikle ilgili sorular sordular, solfej okuttular, gitar çaldırdılar. Ben klasik gitar da Asturias parçasını çaldım, komisyon çok beğendi. Komisyon bu gitar eğitimini nerden aldın diye sordu. Ben de Malatya Büyükşehir Belediyesinin kurduğu Sanat ve Eğitim Merkezi'nden aldım dedim. Onlarda Malatya Büyükşehir Belediyesi bu kadar iyi eğitim veriyor mu? Diye şaşkınlıklarını dile getirdiler. Bende iyi eğitim veriyor ki bugün buradayım dedim" ifadelerini kaydetti.

AİLE ORTAMI HAKİM

Sanat Merkezinde bir aile ortamının hâkim olduğunu vurgulayan Özdemir, "Yeteneği olan, hedefi olan arkadaşlarım mutlaka burayı tercih etsinler. Müzik öğretmenlerimizin verdiği eğitimler çok iyi. MABESEM'de konservatuara veya Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu Yetenek Sınavı'na girebilecek düzeyde eğitim veriliyor. Azim ve kararlılık olduğu sürece her şeyi başarabilirsiniz. Ben Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nda 2 yıl eğitim alacağım. Daha sonra konservatuar okuyup askeri anlamda rütbemi yükseltmeyi hedefliyorum. Hayallerimi başarmamda bana yardımcı olan Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi kurucularına, yöneticilerine, eğitim almamda büyük gayretler sarf eden müzik öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ