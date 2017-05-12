12 Mayıs 2017 Cuma

MABESEM sanatçıları şiirlerle yüreklere dokundu

15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarında Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri (MABESEM) sanatçıları sahne alarak kahramanlık hikayeleri ve şiirler okudular.

12 Mayıs 2017 Cuma 13:46
MABESEM sanatçıları şiirlerle yüreklere dokundu
  6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında kurulan 15 Temmuz Şehitlerini Anma Çadırında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı MABESEM sanatçıları da sahne alıyor. Ziyaretçilere kahramanlık hikayeleri ve şiirler okuyan ses sanatçıları, ilgiyle dinleniyor.
Büyük alkış alan sanatçıların fuar boyunca sahne alacağı belirtilirken, sanatçılar her gün 14.00 - 16.00 saatleri arasında sahne alarak program düzenliyorlar.
İHA
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