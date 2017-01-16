16 Ocak 2017 Pazartesi

MABESEM kursiyerleri sergisini açtı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezlerindeki kursiyerler tarafından Kağıt-Rölyef Atölye performans sergisi açıldı.

16 Ocak 2017 Pazartesi 11:11
MABESEM kursiyerleri sergisini açtı

  Cumartesi ve Pazar günü açık olacak olan sergide, kursiyerler tarafından yapılan 3 boyutlu kağıt rölye atölye çalışmaları görücüye çıktı. Serginin açılışına Darende Kaymakamı Ali Türk, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay ve davetliler katıldı.

EL EMEĞİ, GÖZ NURU
  Sergiyi gezen Kaymakam Türk, ciddi bir emeğin verildiği sergide emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kadın kursiyerlerimizin burada nakış gibi ince ince dokuyarak yapmış oldukları sergiden bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu belirmek istiyorum" dedi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay ise 2 gün sürecek olan sergide bayan kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerin sergileneceğini söyleyerek, "Önümüzdeki günlerde inşallah değişik alanlarda açtığımız kurslardaki ürünleri açacağımız sergiler ile sizlere sunacağız" diye konuştu.

Kurs öğreticisi Emine Özer’de MABESEM’de açılan kursta kursiyerlerin emeklerini sergilediklerini belirterek, tüm Malatyalıları sergilerine davet etti.

İHA
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