12-15 Ekim tarihleri arasında Ankara Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Malatya Tanıtım Günleri’nde Malatya Büyükşehir Belediyesi etkin bir tanıtım yaparken, MABESEM’de açtığı stantta çalışmalarını ziyaretçilerin beğenisine sundu.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

MABESEM kurs merkezlerinde eğitim gören kursiyerler ve hocalar tarafından yapılan sanatsal faaliyetlerin sergilendiği stant, Tanıtım Günleri’ni ziyaret eden vatandaşların büyük ilgi ve beğenisini kazandı.

‘Malatya Tanıtım Günleri’ne katılan MABESEM çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, MABESEM çalışmalarının büyük bir ilgi ve beğeni topladığını belirterek, gösterilen bu ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

DEĞERLERİMİZ DIŞARIDA TANITILIYOR

Malatya değerlerinin dışarıda daha iyi bir şekilde tanıtılması için bir kez daha Ankara’da etkinlik düzenlendiğini kaydeden Mumcu, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, yaptığımız yatırım, hizmet ve uygulamaları burada ziyaretçilere anlatıyoruz. MABESEM olarak da bu etkinlikte ayrı bir stant açtık. MABESEM bünyesinde faaliyet gösteren semt konakları, sanat galerisi, sanat sokağı, çok amaçlı sosyal tesisler, eğitim merkezleri, yaşam ve spor merkezleri gibi tesislerle, Türkiye’de örnek kültür, sanat ve eğitim hizmetleri veriyoruz” şeklinde konuştu ve 7 yıldır ihdas edilen bu tesislerde, yılda 10 bin civarında hemşerimize kurs, 2 bin 300 civarında ortaokul öğrencisine 200 civarında, 4-6 yaş grubu öğrenciye eğitim-öğretim desteği verdiklerini söyledi.

Bu çalışmaların haricinde, Türkiye’nin en büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi, Malatya Kültür Evi, Turgut Özal Müzesi ve Araştırma Merkezi, yine yakında açılışı yapılacak olan Radyo Evi gibi projelerin geçmişteki kültürü geleceğe taşıyacak olan mekanların, Malatya’ya kazandırıldığını söyleyen Mumcu, “Ayrıca hemen her alanda kurduğumuz korolar da müzik kültürümüzün yaşamasına önemli katkılar sağlıyor” dedi.

SOMUT VE SOYUT KÜLTÜRÜYLE HAVZA HALİNDE

Bu çalışmalar sayesinde Malatya’nın, misafirlerimizin Malatya’yı somut ve soyut kültürüyle tanıyabileceği bir havza haline geldiğini ifade eden Mumcu, “Malatya’mız, kültür ve sanat anlamında dolu dolu günler geçiriyor” açıklamalarını yaptı. Ayrıca Malatya’da sanat ve kültür etkinliklerinin bu derecede yükselmesine destek veren başta Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çakır’a ve emeği geçen tüm arkadaşlara da teşekkürlerini ifade etti.

MABESEM eğiticilerinden Onur Fendoğlu ise Malatya Tanıtım Günleri’nde açılan MABESEM standı ile ilgili olarak, atölyede kursiyer ve öğretmenler tarafından yapılan eserlerin stantta sergilendiğini belirterek, çok yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını söyledi.

Malatya Tanıtım Günleri etkinliğinde tanıtım ve satış stantlarının yanı sıra Malatya’ya özgü konserler de düzenlendi. Arapgir Musikisi Türküler, Hekimhan Türküleri, Arguvan Türküleri ve Kuluncak konserinin yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri (MABESEM) Türk Halk Müziği Korosu da Halk Müziği konseri verdi. Büyükşehir Belediyesi kursiyer ve öğretmenlerinden oluşan koronun konseri, izleyenler tarafından büyük alkış aldı.

İHA