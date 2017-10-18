MABESEM kurs merkezlerinde eğitim gören kursiyerler ve hocalar tarafından yapılan sanatsal faaliyetlerin sergilendiği stant, Tanıtım Günleri’ni ziyaret eden vatandaşların büyük ilgi ve beğenisini kazandı.

Malatya Tanıtım Günleri’ne katılan MABESEM'in çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, MABESEM çalışmalarının büyük bir ilgi ve beğeni topladığını belirterek, gösterilen bu ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Malatya değerlerinin dışarıda daha iyi bir şekilde tanıtılması için bir kez daha Ankara’da etkinlik düzenlendiğini kaydeden Ertan Mumcu, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, yaptığımız yatırım, hizmet ve uygulamaları burada ziyaretçilere anlatıyoruz. MABESEM olarak da bu etkinlikte ayrı bir stant açtık. MABESEM bünyesinde faaliyet gösteren semt konakları, sanat galerisi, sanat sokağı, çok amaçlı sosyal tesisler, eğitim merkezleri, yaşam ve spor merkezleri gibi tesislerle, Türkiye’de örnek kültür, sanat ve eğitim hizmetleri veriyoruz. 7 yıldır ihdas ettiğimiz bu tesislerde, yılda 10 bin civarında hemşehrimize kurs, 2 bin 300 civarında ortaokul öğrencilerimiz ile 200 civarında 4-6 yaş grubu öğrencimize eğitim-öğretim desteği verdik. Bu çalışmaların haricinde, Türkiye’nin en büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi, Malatya Kültür Evi, Turgut Özal Müzesi ve Araştırma Merkezi, yine yakında açılışını yapacağımız Radyo Evi gibi geçmişteki kültürümüzü geleceğe taşıyacak olan mekanları Malatya’ya kazandırıyoruz. Ayrıca hemen her alanda kurduğumuz korolar da müzik kültürümüzün yaşamasına önemli katkılar sağlıyor. Bu çalışmalar sayesinde Malatya, misafirlerimizin Malatya’yı somut ve soyut kültürüyle tanıyabileceği bir havza haline geldi. Malatyamız, kültür ve sanat anlamında dolu dolu günler geçiriyor. Malatyamız’da sanat ve kültür etkinliklerinin bu derecede yükselmesine destek veren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a şükranlarımı arz ederken, emeği geçen arkadaşlara da teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

MABESEM eğiticilerinden Onur Fendoğlu ise, Malatya Tanıtım Günleri’nde açılan MABESEM standı ile ilgili olarak, atölyede kursiyer ve öğretmenler tarafından yapılan eserlerin stantta sergilendiğini belirterek, çok yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını söyledi.

Malatya Tanıtım Günleri etkinliğinde tanıtım ve satış stantlarının yanı sıra Malatya’ya özgü konserler de düzenlendi.

Arapgir Musikisi Türküler, Hekimhan Türküleri, Arguvan Türküleri ve Kuluncak konserinin yanı sıra MABESEM Türk Halk Müziği Korosu da Halk Müziği konseri verdi.

Büyükşehir Belediyesi kursiyer ve öğretmenlerinden oluşan koronun konseri, izleyenler tarafından büyük alkış aldı.

İHA