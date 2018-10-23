MAAŞ YETMİYOR EMEKLİ ÇALIŞIYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba öncülüğünde CHP Emek Büroları tarafından düzenlenen “Sosyal Güvenlik Sistemi ve EYT Çalıştayı”, dün Ankara’da, emeklilikte yaşa takılanların, emek örgütü temsilcilerinin, akademisyenlerin ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştayda Türkiye’de yürürlükte olan sosyal güvenlik ve emeklilik sistemi, emekli aylıkları, emeklilikte yaşa takılma sorunu ve emeklilerin sorunları detaylarıyla tartışıldı.

“BEKLENTİLRİ KARŞILAMAK BİZİM GÖREVİMİZ”

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Çalıştayı’nda konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu Erdoğan’ı eleştirerek “Efendim çift maaş alacaklarmış. Sen de çift maaş alıyorsun. Sen çift maaş alırken iyi de sokaktaki vatandaş alırken mi kötü’” diye konuştu. Çalıştay’da konuşan Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise “Mağdur kesimlerin taleplerini dikkate alarak, siyasetimizi bu talepler çerçevesinde şekillendiriyoruz. 6 milyon 300 bin kişiyi etkileyenler emeklilikte yaşa takılanlar konusuna çözüm üretmek, beklentileri karşılamak bizim görevimiz” dedi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Emek Büroları Koordinatörü ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Emek Büroları’nın Mayıs 2016’da yeniden organize edilerek şu anki yapısına kavuştuğunu, yeni yapısıyla ilk kez 81 ilde örgütlenmeye başladığını belirterek, “Emek Büroları’nda yaygın olarak emekçilerin talepleri ve mağduriyetleri üzerine çalışıyoruz. Mağdur kesimlerin taleplerini dikkate alarak, siyasetimizi bu talepler çerçevesinde şekillendiriyoruz. 6 milyon 300 bin kişiyi etkileyenler emeklilikte yaşa takılanlar konusuna çözüm üretmek, beklentileri karşılamak bizim görevimiz. Daha önceki çalıştaylarımızda olduğu gibi bu çalıştayımızın da sonuca hizmet etmesini ve sorunun çözümüne katkı sağlamasını ümit ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

“BU RAKAM GERÇEKÇİ DEĞİL”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalıştayda yaptığı konuşmada, “38 yaşında emeklilik zaten olmaz. Hiç kimse de çıkmaz ortaya. Ama bir hak sahibiysem ben bu hakkı kullanmak isterim diyor. 750 milyar lira açık olacakmış. Bu rakam gerçekçi değildir. Bu rakamın verilmesinin 38 yaşında emeklilik lafının söylenmesinin sosyal güvenlik sisteminde bir düzenleme yapılmasının önünü kesmek istiyorlar. Vatandaşın ‘Kardeşim sen alacakları topluyor musun? Yoksa birilerine peşkeş mi çekiyorsun’ demesi lazım. Aile yardımı sigortası olsa kimse erken emeklilik arayışına girmez. Bu emekli aylığı ile geçinilemez diye defalarca anlattık. Asgari ücret üzerinden emeklilik dilekçenizi verirseniz 801 lira 55 kuruş alıyorsunuz. 2032 liradan 801 liraya düştü. Esnaf 906 lira emekli aylığı alacak. 2008’den önce ben emekli olmak istiyorum deseydi 2007 lira para geçecekti eline” sözlerine yer verdi.

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ VE EYT ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ ÖZETLE ŞÖYLE:

“Emeklilikte yaşa takılma sorununa çözüm üretilmelidir. Çalışma yaşamına girdiğinde 20/25 yıl sigortalılık süresini ve gerekli prim gün sayısını doldurduğunda emekliliğe hak kazanacağını düşünen milyonlarca yurttaş, bir anda yaş koşulu ile karşı karşıya kalmıştır. Bu özü itibariyle bir hak gaspıdır, Emeklilikte yaşa takılanlara, makul ve adilane bir çözüm üretilmesi gerekmektedir. Yaşa takılanlar için emeklilik yaşının düşürülmesi yoluyla yurttaşlarımıza emeklilik haklarının sosyal güvenlik sistemini zora sokmaksızın iade edilmesi mümkündür.

Emeklilik koşulları tüm yurttaşlar için yeniden düzenlenmelidir. 1999 yılında yapılan değişiklikle emeklilik yaşı önce 58-60’a, 2006 yılında yapılan değişiklikle de kademeli olarak 65’e yükseltilmiş, emeklilik için gereken prim gün sayıları artırılmıştır. Emeklilik yaşının kademeli artışına derhal son verilmeli; emeklilik yaşı, tüm yurttaşlar için ülke gerçeklerine uygun bir seviyeye çekilmelidir.

Emeklilikte prime takılan kadınların sorunu da çözülmelidir. Türkiye’de kadınlar emeklilikte sadece yaşa değil prime de takılmaktadır. Kadın nüfusun çok önemli bir bölümü kayıtlı istihdama geç yaşlarda girebildiği ve düzenli prim ödemesine sahip olmadığı için emeklilik yaşı gelse bile prim ya da sigortalılık süresi eksik olduğu için emekli olamamaktadır. Emeklilikte prime takılan kadınlar için de çözüm üretilmelidir.

Emekli aylıkları ve aylık bağlama oranları artırılmalıdır. Türkiye’de emeklilerin önemli bir kısmı, yaşamlarını idame ettirebilmek için çalışmak zorunda kalıyorlar. 1999 ve 2006 yıllarında yapılan değişikliklerle emekli aylığı bağlama oranları düşürüldü. Mevcut emekli aylıkları çalışmadan insanca yaşamayı mümkün kılacak bir seviyeye yükseltilmeli ve emekli aylığı bağlama oranları artırılmalıdır. Böylece emekli yurttaşlar çalışmak zorunda kalmayacak; yeni istihdam olanakları ortaya çıkacak ve işsizliğe de çözüm üretilebilecektir.

“REFORMA İHTİYAÇ VARDIR”

Sosyal güvenlikte bütüncül bir dönüşüm gerçekleştirilmelidir. Emeklilikte yaşa takılanlar sorunundan hareketle Türkiye’de bir bütün olarak emeklilik ve sosyal güvenlik sisteminde değişikliğe ihtiyaç vardır. Her sigorta dalında, malullükte, ölümde, analıkta, işsizlikte aranan prim koşulları yurttaşların sosyal güvenlik haklarına erişimini zorlaştırdığı gibi; bu kapsamda sağlanan ödeme ve gelirler yetersizdir. Dolayısıyla Türkiye’de emeklilikten başlayarak sosyal güvenliğin bütününü kapsayan gerçek bir reforma ihtiyaç vardır.”