11 Kasım 2017 Cumartesi

Maaş, şahıs dışında kimseye verilmiyor

PTT hizmetlerinden bahseden ve müşteri memnuniyeti için işlemleri hızlı bir şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını ifade eden Malatya PTT Başmüdürü Mustafa Coşkun, emeklilere yapılan hizmetler hakkında da bilgiler verdi. Coşkun, “Aylıkların kesinlikle şâhısa verilmesi söz konusu. Bu konuda kesin talimat var. Kişi evde olmadığı sürece maaş kimseye verilmiyor” dedi.

07 Kasım 2017 Salı 11:34
Maaş, şahıs dışında kimseye verilmiyor

  Malatya PTT Başmüdürü Mustafa Coşkun, PTT hizmetleri hakkında bilgiler verdi. Malatya’daki dağıtım hizmetlerinin takibinin yapıldığını ifade eden Coşkun, bunun kontrol edildiğini belirtti.

AYIRIM SÖZ KONUSU DEĞİL
  Personellerin hizmetler için ellerinden gelen çabayı gösterdiğini söyleyen Coşkun, “İlimizdeki dağıtım ile ilgili sistemden takibi yapılıyor, kontrol ediyoruz. Ulaşılamayan kargo varsa onu dağıtıcı arkadaşımıza soruyoruz neden teslim edilmedi, gerekçelerini soruyoruz. Tabi il dışına gönderiler de oranın başmüdürlüklerinin sorumluluğu içinde olduğu için onların sorumluluğu dâhilinde oluyor.  PTT hizmetlerini iyileştirmek için elinden gelen çabayı gösteriyor, teknolojiyi kullanıyor. Daha hızlı bir şekilde müşteri memnuniyetini arayarak işlemlerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Kurumumuzda çalışan personel taşeron da olsa kurum personelidir. Ayırım söz konusu değildir” şeklinde konuştu.

EŞİNE DAHİ VERİLMİYOR
  PTT’de emekliler için yapılan hizmetten de bahseden Coşkun, “Aylıkların kesinlikle şâhısa verilmesi söz konusu. Bu konuda kesin talimat var. Kişi evde olmadığı sürece maaş kimseye verilmiyor. Eşine dahi verilmiyor. Vekâleti olan kişi gelip burada alıyor. 2 bin 22 sosyal yardım alan kişilerden 180 kişi civarında bu uygulamayı kullanıyor. Ölen vatandaş oldu mu, bizler sorgulayıp parayı ona göre veriyoruz.  Nüfus sitesinden de bunu kontrol ediyoruz” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya PTT Başmüdürü Mustafa Coşkun

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