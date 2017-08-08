10-11 ve 17-18 Haziran'da yapılan 2017 Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, 18-26 Temmuz tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapmıştı. Üniversite yerleştirme sonuçları ise yarın ÖSYM'nin https:/sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacak.

Öte yandan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında liselere yerleştirme sonuçları ise 11 Ağustos Cuma günü duyurulacak. Adaylar, yerleştirme işlemi sonucunda öğrenim görmeye hak kazandıkları okulları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden öğrenebilecek. TEOG yerleştirmeye esas puanların açıklanmasının ardından öğrenciler, 14-24 Temmuz'da okul tercihinde bulunmuştu.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kayıtlarda iki tarih geçerli. Birincisi, internet üzerinden ve ikincisi üniversite tarafından yapılacak. İnternet üzerinden başvuruları 11-16 Ağustos tarihleri arasından e-Devlet üzerinden yapılacak. Üniversiteler üzerinden kayıtlar ise 14-18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

LYS SINAVINA DAİR VERİLER

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin 12 Mart 2017 tarihinde başlattığı üniversiteye giriş maratonu, 26 Temmuz 2017'de sona erdi. 4 ay boyunca üniversitede okumak isteyenler YGS ve LYS sınavına girdi. Tercih sonuçlarının bugün açıklanacakken, YÖK'ten önemli bir bilgi de geldi. Üniversiteye dair kayıtlar her yıl Eylül ayında yapılırken, bu sene ilk kez kayıtlar Ağustos ayında yapılacak. İnternet üzerinden kayıtlar 11 Ağustos 2017 tarihinde başlıyor. Öte yandan sınav merkezi her iki sınava dair önemli verilerini doküman sayfasında paylaştı.

2 MİLYONDAN FAZLA BAŞVURU

Buna göre; YGS sınavında 2 milyon 265 bin 844 kişi başvururken, sınavı geçerli olan kişi sayısı 2 milyon 161 bin 438 olarak tespit edildi. İlk sınavda standart sapma puan olan en yüksek sınav Türkçe oldu: 8,758. 180 puanı ve üzeri alanlar üzerinden kızlar, erkeklerden daha başarılı oldu. Kızlar yüzde 73, erkekler yüzde 66… Lise sonda okuyanların yüzdesi 44 olarak belirlenirken başarı oranları yüzde 66 olarak belirlendi. Lise mezunlarının yüzde 28'i sınava girdi. Yüzde 65'i, başarılı oldu. En çok dikkat edilen ise üniversite mezunları…

Üniversite mezunlarının yüzde 7'si sınava girerken, 180 puan ve üzeri puan üzerinden yüzde 85'i başarılı oldu. 180 puan baz alındığında 2016 yılındaki sınav puanları başarısı, 2017 yılına oranla daha yüksek. Herhangi bir puan türünde 180'ni geçen aday sayısı 2017 yılında 1 milyon 506 bin 479, 2016 yılında ise 1 bin 600 bin 49’du.

TAHİR ÖZÇELİK