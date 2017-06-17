Üniversiteye girişte ikinci aşama olan LYS maratonu devam ediyor. Adaylar bu hafta sonu fen bilimleriyle ilgili LYS-2, yabancı dil sınavı LYS-5 ve LYS-3 edebiyat-coğrafya alanlarında ter dökecekler.

Bugün yapılacak olan LYS-2 fen bilimleri sınavı saat 10.00'da başlayacak, 135 dakika sürecek. Yine bugün gerçekleştirilecek LYS-5 yabancı dil sınavı ise 14.30'da başlayacak ve 120 dakika sürecek. LYS-3 edebiyat-coğrafya sınavı ise 18 Haziran Pazar (yarın) saat 10.00'da başlayacak ve 120 dakika sürecek.

ADAYLAR TER DÖKECEK

Bugün gerçekleştirilecek LYS-2'de 470 bin 409 aday, öğleden sonra gerçekleştirilecek LYS-5'e ise 101 bin 332 aday ter dökecek. Yarın yapılacak LYS-3'e ise 832 bin 994 aday katılacak. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Adaylar, saat 10.00’da başlayan sınavlarda (LYS-1, 2, 3, 4) saat 09.45’ten sonra, saat 14.30’da başlayan sınavlarda (LYS-5) saat 14.15’ten sonra sınav binalarına alınmayacak.

AYRINTI SORU SORULACAK

Bu anlamda Üniversite Tercih Merkezi Direktörü Nazik Kösegil, bu hafta sonu yapılacak olan 2017 ÖSYS sürecinin son sınavları öncesi öğrencilere önerilerde bulundu. Kösegil, “LYS süreci tüm hızıyla devam ediyor. Geçen hafta yapılan sınavlarda kısa cevaplı sorularla ilk defa karşılaşan öğrenciler gerek soru şekli gerek cevaplanması konusunda sıkıntı yaşadı. Bu hafta yapılacak sınavlarda da yine kısa cevaplı sorular olacak. Her ne kadar geçmiş sınavlarda sorulara alışılmış olsa da bu sınavlarda da soruları doğru okuyup cevabın doğru kodlanması çok önemli. Özellikle fen testinde işlem sorusu gelecek ise işlem hatası yapmadan doğru cevaba ulaşılmalı. Cevap şıkkı olmadığından bulunan cevabın doğruluğundan emin olunmalı. Edebiyat-Coğrafya testinde ise geçen hafta olduğu gibi ayrıntı bilgi istenecek. Bu ayrıntı bilgilere dayanan sorular sınava düzenli çalışan öğrencilerin başarıyla yapabileceği sorulardır” dedi.



ZORLUK DERECESİ YÜKSEK SORULAR

Sınav anının önemine değinen Kösegil, “Sınav anında en çok yapılan hatalara baktığımızda ise öğrencilerin zorlandıkları sorularda çok fazla vakit kaybetmeleri olduğunu görüyoruz. Bilindiği üzere sınav kitapçıkları farklı kitapçık türlerinden oluşmakta ve bu kitapçık türleri oluşturulurken sorular tesadüfü dağıtılmakta. Kitapçığın tamamının yüzde 10’ u zorluk derecesi yüksek sorulardan oluşmaktadır. Tesadüfü dağılımda zor sorular kitapçık içinde ilk sorulara da gelebilir son sorulara da. Öğrenci sınav anında bunun bilincinde olmalı. Zorlandığı soruyla karşılaştığında bu soruya bir işaret koyarak ya da hatırlatıcı not yazarak “geri dönülecek” gibi bir sonraki soruya geçmeli. Bu şekilde ancak kitapçığın tamamındaki sorular okunacak ve toplamda net sayısı artırılacaktır” diye konuştu.

SINAV ANI PSİKOLOJİSİ!

Sınav anı psikolojisine de değinen Kösegil, “Geçen her sınav bir sonraki sınavın referansıdır. Öğrenci sınav çıkışında kendine karşı dürüst olmalı. Geçen sınavda yaptığı hataları bilmeli ve gelen sınavda bu hataları yapmamak üzere bir plan kurmalı. Örneğin bir önceki sınavda sorularda çok fazla zaman geçirildiyse bu sınavda soru-zaman ikilisine dikkat edilmeli. Ya da sınav anında olumsuz düşüncelere vakit harcandıysa bu sınavda düşünceler kontrol altına alınmalı. Öğrenci sınav anında heyecan durumunu gözlemlemeli. Normal gidişatın dışında bir durum var ise sınav anında kısa molalar verilmeli. Derin bir nefes, vücut esnetme hareketleri ve belki sınav sonucuna dair güzel bir hayal. Bu kısa mola sınavın geri kalanında tüm duyguları normale çevirecektir böylece sınav daha sağlıklı ve başarılı sona erecektir” ifadesini kullandı.



Haber Merkezi-İHA