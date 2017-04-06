06 Nisan 2017 Perşembe

LYS başvuruları başladı

LYS başvuru işlemleri için start verildi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, LYS başvuruları 4 Nisan tarihinde başladı. Adaylar 2 hafta boyunca başvuru yapabilecek.

06 Nisan 2017 Perşembe 11:29
LYS başvuruları başladı

  Öte yandan YGS’ye giren ve en az 180 puan alan adaylar LYS için başvuruda bulunabilecek. Sınava girecek olan adayların bölüm fark etmeksizin 60 lira ücret ödemesi yapacak. Onun haricinde sınava girmek isteyenler de girmek istedikleri bölüm ücreti olarak her bir sınav için 40 TL ödeyecek.

Ek yerleştirme işlemi için de kurum 15 lira ücret talep ediliyor. Ücretler, banka ve ATM aracılığı ile mesai saatine kadar ödenecek. İnternet üzerinden ödeme yapacak olan adaylar da 18 Nisan Salı günü saat 23.59’a kadar sınav ücretlerini yatırabilecekler.

LYS TARİHLERİ NE ZAMAN?
  2017 LYS sınavları 10 Haziran’da başlayacak, 18 Haziran’da sona erecek. Sınavlar için adaylara verilen ortalama süre 120-135 dakika. Yabancı dil sınavı haricinde diğer tüm sınavlar için başlangıç saati 10.00. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre LYS tarihleri şu şekilde:

10 Haziran LYS-4 (Sosyal Bilimler) 

11 Haziran LYS-1 (Matematik)

17 Haziran LYS-2 (Fen Bilimleri)

17 Haziran LYS-5 (Yabancı Dil)

18 Haziran LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya)

HAYALİM AVUKATLIK
  Bu anlamda LYS’ye başvuru yapan adaylardan Ahmet Tarak, “Ben YGS’ye hazırlanmıştım. LYS’ye hazırlanmak için pek zamanım kalmadı ama yine de var gücümle derslere çalışıyorum. Hayalim avukatlık… Herkesin bir hayali var. İnşallah herkes istediklerine kavuşur. YGS kimse için çok iç açıcı geçmemişti çünkü” diye konuştu.  

SELAHATTİN BAYRAK
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