Hükümetin ticari araçların yenilenmesinde vergi teşvikine ilişkin getirdiği Ticari araçlara tanınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti, 13 Ekim'den itibaren uygulamaya konuldu. Uygulamanın başlamasının ardından taksi duraklarında lüks araçlar boy göstermeye başladı. Birçok insanın hayalini süsleyen lüks marka araçları ‘T’ plaka takarak ticari araç yapan taksici esnafı uygulamadan oldukça memnun.

LÜKS ARAÇLARLA TAKSİCİLİK YAPIYORUZ

Yapılan ÖTV indiriminden dolayı hükümete ve Cumhurbaşkanına teşekkür eden taksici Hikmet Dede, “Bu arabada benim 30 bin lira karım var. 30 bin lirayı baba oğluna vermez ama Tayyip Baba bize verdi. 30 bin lira bana verdi, arkadaşa 55 bin lira verdi, yani dağıttı. Bazıları çaldı kendi cebine koydu ama Cumhurbaşkanımız sağ olsun bize dağıttı. Az önce Elazığ’a gittim geldim, duble yoldan. Sıfır arabamla 5 dakikada gittim, geldim. Allah bin kere razı olsun. Bu imkanları bize tanıdılar, işleri güçleri rast gelsin. Daha da güzel olacak. Ama bu araçlar bize de layık, halkımıza da layık. Biz burada kötü araçlarla taksicilik yapıyorduk. Ama şimdi lüks araçlarla taksicilik yapıyoruz” diye konuştu.

GÜZEL BİR İNDİRİM

20 yıllık taksici Mehmet Özer de ÖTV indiriminden faydalanarak otomobil aldığını kaydederek, “Şu an ikinci el fiyatına sıfır araç alıyoruz. Şu aracın sıfır fiyatı 130-140 bin lira gibi bir fiyat. Yani şu an bunun ikinci elini almış gibi olduk. Tabii bir de Malatya insanına daha iyi, daha kaliteli hizmet verebilmek için böyle bir maceraya atıldık. Bu devletimizin bizim için yapmış olduğu güzel bir indirim. Müşteriler önce inanmıyorlar. Plakaya bakıyorlar, sonra kapıyı açıp ‘ağabey binelim mi binmeyelim mi’ diyorlar. Tabi meraklısı da taksiyle işi olmasa bile sırf arabayla gezmek için biniyor” ifadelerini kullandı.

ARACI 60 BİN LİRA İNDİRİMLİ ALDIK

ÖTV indirimi sayesinde araç alan Emrah Mumcu da uygulamanın taksici esnafından memnuniyetle karşılandığını ifade ederek, “Daha iyi bir hizmet verebilmek için böyle bir şey yaptık. Aracı normal fiyatından 60 bin lira indirimli aldık” dedi.

İHA