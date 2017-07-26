Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, hem Lozan Antlaşmasının 94’üncü yılını hem de Türk basınında sansürün kaldırılmasının 109’uncu yılını kutladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP’li Kiraz, Lozan Barış Antlaşması'nın aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda büyük bir adım olarak tarihe geçtiğini belirterek, "Bu tarihi adımın gerçekleşmesinde Türk heyetinin başkanlığını yapan, yeni devletin bağımsızlığını-egemenliğini onaylatarak, Sevr Antlaşması’nı, Mondros Mütarekesi’ni geçersiz kılan ve bugünkü Türkiye’nin sınırlarını belirleyen Lozan Antlaşması başarısının altına imza koyan İsmet İnönü’dür. Başarının altında imzası olan İsmet Paşa’nın Malatyalı olması hem bizlerin hem de tüm Malatyalıların ayrıca onur ve gurur kaynağıdır” diye konuştu.

Lozan’ın 1. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan ve 94 yıldır bölgede geçerliliğini koruyan bir antlaşma olduğunun vurgusunu yapan Kiraz, Lozan Barış Antlaşması’nın ülkemiz için hayati derecede önemli olduğunun göstergesi olduğunu altını çizdi ve “Lozan Barış Anlaşması’nı gerçekleştirenleri 94 yıl sonra saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.

ÖZGÜR BASIN İÇİN HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR

Öte yandan, Türk basınında 24 Temmuz 1908 tarihinin bir dönemeç olduğunu hatırlatan Kiraz, sansürün kaldırılmasının üzerinden 109 yıl geçmesine rağmen halen ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydetti. Türkiye’nin son 5 yılda basın özgürlüğü noktasında en hızlı gerileyen 3’üncü ülke konumunda olduğunu anımsatan Kiraz, şunları kaydetti:

“Unutulmamalıdır ki demokrasilerde basın susarsa her şey susar. Gazetecilerin olmadığı, özgürce çalıştırılmadığı, yasaklanıp sansürlendiği toplumlarda, demokrasiden söz etmek de inandırıcı değildir. Bu kapsamda başta siyasiler olmak üzere daha özgür bir basının oluşması noktasında hepimize büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir.”

HABER MERKEZİ