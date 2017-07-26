26 Temmuz 2017 Çarşamba

UYANIK OLACAĞIZ!

“Lozan, Cumhuriyetimizin temellerindendir”

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Lozan Barış Antlaşması’nın uluslararası arenada geçerliliğini sürdüren en uzun antlaşmalarından biri olduğunu belirterek, “Lozan, Cumhuriyetimizin önemli temellerindendir” dedi.

25 Temmuz 2017 Salı 11:22
“Lozan, Cumhuriyetimizin temellerindendir”

  Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, hem Lozan Antlaşmasının 94’üncü yılını hem de Türk basınında sansürün kaldırılmasının 109’uncu yılını kutladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP’li Kiraz, Lozan Barış Antlaşması'nın aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda büyük bir adım olarak tarihe geçtiğini belirterek, "Bu tarihi adımın gerçekleşmesinde Türk heyetinin başkanlığını yapan, yeni devletin bağımsızlığını-egemenliğini onaylatarak, Sevr Antlaşması’nı, Mondros Mütarekesi’ni geçersiz kılan ve bugünkü Türkiye’nin sınırlarını belirleyen Lozan Antlaşması başarısının altına imza koyan İsmet İnönü’dür. Başarının altında imzası olan İsmet Paşa’nın Malatyalı olması hem bizlerin hem de tüm Malatyalıların ayrıca onur ve gurur kaynağıdır” diye konuştu.

Lozan’ın 1. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan ve 94 yıldır bölgede geçerliliğini koruyan bir antlaşma olduğunun vurgusunu yapan Kiraz, Lozan Barış Antlaşması’nın ülkemiz için hayati derecede önemli olduğunun göstergesi olduğunu altını çizdi ve “Lozan Barış Anlaşması’nı gerçekleştirenleri 94 yıl sonra saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.

ÖZGÜR BASIN İÇİN HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR
  Öte yandan, Türk basınında 24 Temmuz 1908 tarihinin bir dönemeç olduğunu hatırlatan Kiraz, sansürün kaldırılmasının üzerinden 109 yıl geçmesine rağmen halen ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydetti. Türkiye’nin son 5 yılda basın özgürlüğü noktasında en hızlı gerileyen 3’üncü ülke konumunda olduğunu anımsatan Kiraz, şunları kaydetti:

“Unutulmamalıdır ki demokrasilerde basın susarsa her şey susar. Gazetecilerin olmadığı, özgürce çalıştırılmadığı, yasaklanıp sansürlendiği toplumlarda, demokrasiden söz etmek de inandırıcı değildir. Bu kapsamda başta siyasiler olmak üzere daha özgür bir basının oluşması noktasında hepimize büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir.”

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Malatya’nın Yeni Stadı’nın ismi ne olsun?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 26 Temmuz 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 25 Temmuz 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya