Bu çerçevede Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nurcan Berber ziyaret edildi

Çocukların sadece 2-8 Kasım LÖSEV ve Lösemili Çocuklar Haftası çerçevesinde hatırlanmasını istemeyen LÖSEV, bu amaçla bir takım ziyaretler gerçekleştirdi. Yapılan ziyaretler kapsamında Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nurcan Berber ziyaret edildi.

LÖSEV STANDI AÇILACAK

Yapılan ziyaretler hakkında konuşan LÖSEV Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Burcu Erdoğdu, “LÖSEV Malatya İl Temsilcisi Sevim Aras ile yaptığımız ziyaretlerde LÖSEV’den söz ettik. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüzden hasta yönlendirmesi ile ilgili bazı görüşmelerde bulunduk. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çakır ile görüştük, ondan Ramazan ayında açılacak olan statlarda LÖSEV standının da açılması ile görüşmeler yaptık. Bizim Kardeş Okullarımız adlı projemiz var. Bu proje ile Lösemi hastasının olduğu okullara gidip orada bazı sunumlar gerçekleştiriyoruz. Bu Kardeş Okullarımız projesinin kapsamının genişletilmesi noktasında Sayın Vali Ali Kaban ile görüşmeler gerçekleştirdik. Bu noktada kendisi bütün okullarda sunumların gerçekleştirilmesi talimatını verdi. Yeşilyurt Bostanbaşı Mahallesi Muhtarlığı’na bir ziyaret gerçekleştirdik burada dolandırıcılara dikkat edilmesi ile ilgili konuştuk. Çocukların iyileştirilmesi noktasında LÖSEV’ e hasta yönlendirme sözü aldık. Genel anlamda yaptığımız ziyaretlerde bizi geri çevirmeyen ve desteklerini esirgemeyen bütün idarecilere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

KARDEŞ OKULLARDA SUNUMLAR GERÇEKLEŞTİ

Erdoğdu daha sonra, “2-8 Kasım LÖSEV ve Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle sadece yönetici ziyaretleri gerçekleştirmedik. Lösemili çocukların haftasında onları da ziyaret ettik, hastane ziyaretleri gerçekleştirdik ve onlara bir takım hediyeler verdik. 3 kardeş okulda yani Yakınca ve Farabi Ortaokulu ile Niyazi Mısri İlkokulu’nda sunum gerçekleştirdik. ‘Sağlıklı beslenme nedir, lösemi nedir, bundan kendimiz nasıl koruruz?’ bunları konuşarak öğrencilerde farkındalık oluşturmak istedik. Lösemi haftası bütün okullarda işlenmesi gerekli olan bir hafta çünkü millî eğitimin onayladığı bir hafta. LÖSEV olarak bu haftayı biz çocuklarımıza armağan ettik. Onların sadece bir bizim ise 52 haftamız var o yüzden çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Bu gibi program e etkinliklerin çoğaltılması gerekiyor. Lösemili ailelerimiz ve Lösemili çocuklarımız ile pasta kesimimiz oldu onları mutlu etmek ve haftayı kutlamak adına” sözlerini kullandı.

LÖSEV Malatya İl Temsilcisi Sevim Aras ise Yeşilyurt Kent Konseyi Sekreteri Necati Çobanoğlu’na ve Kadın Meclis Koordinatörü Züleyha Türksoy’a her daim yanında oldukları için teşekkür etti.

HABER MERKEZİ