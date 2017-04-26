Kuru meyve ihracatında lider ürün olan çekirdeksiz kuru üzümde ihracat 180 bin tonu aştı. Türkiye’nin çekirdeksiz kuru üzümden elde ettiği döviz geliri 15 Nisan 2017 tarihi itibariyle 285 milyon dolara ulaştı. Kuru incirde 60 bin tonluk bir ihracata karşılık 220 milyon dolar, çekirdeksiz kuru üzümde 280 bin tonluk ihracata karşılık 430 milyon dolarlık ve kuru kayısıda ise 80 bin ton civarı bir ihracatla 260 milyon dolarlık bir ihracat gelirine ulaşılması hedefleniyor. Birçok ihraç ürünleriyle birlikte 1 milyar 350 milyon dolarlık dövizin Türkiye’ye kazandırılması amaçlanıyor.

KÜKÜRT LİMİTİ GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Bu yıl Avrupa Birliği’nin kuru kayısıda kükürt limitini gözden geçirme, kuru üzümde Okratoksin A ile ilgili kontrol sıklığı koyma yönündeki girişimlerine ve kuru incirde Okratoksin A limiti belirlenmesinin önlenmesine yönelik Bakanlıklar, üniversiteler ve sektör paydaşlarının katkıları ile çalışmalar yapıyor.

KAYISIDA UMUTLAR TÜKENİYOR

Öte yandan kuru meyve sektörüne dair odalar ve birlikler üretimin çok olacağını belirtirken, Malatya’da ise çiftçiler şimdiden umutlarını denize düşürdü. İl genelinde geçtiğimiz günlerde etkili olan dolu yağışı ve don, kayısıyı bitirdi. Çiftçiler, kayısının yanıp yanmadığının şu sıralar belli olduğunu ve tam anlamıyla bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirttiler. İlçelerde ve beldelerde kayısının kötü durumda olduğu bilgileri yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Bu durumun, söz konusu hedefin gerçekleşme oranını nasıl etkileyeceği ise merak ediliyor.

73 BİN TON KURU KAYISI

Diğer taraftan Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey, geride kalan 2016 yılındaki kayısı ihracat rakamlarına dair verdiği bilgilerde, yaklaşık 73 bin ton kuru kayısı ihracatının gerçekleştirildiğini söylemişti.







TÜRKAN YILDIZ