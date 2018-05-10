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Lojistik şirketleri çıkarmak gerek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Bakanlık Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen Gümrük ve Ticaret Merkezi Ortak Akıl Konferansı'na katıldı. Bakan Tüfenkci, lojistiğin önemine dikkat çekti.

Lojistik şirketleri çıkarmak gerek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Bakanlık Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen Gümrük ve Ticaret Merkezi Ortak Akıl Konferansı'na katıldı. Bakan Tüfenkci, lojistiğin önemine dikkat çekti.

10 Mayıs 2018 Perşembe 11:45
Lojistik şirketleri çıkarmak gerek

Bakan Tüfenkci, uluslararası ticaretin alt yapısını oluşturan lojistik sektörünün öneminin her geçen gün daha da arttığına değinerek, bu nedenle küresel düzeyde faaliyet gösterecek lojistik veya e-ticaret şirketleri çıkarmaları gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE, KÜRESEL MARKA ÇIKARMALIDIR

Lojistik sektörü için gelecek 10 yılın hedefinin küresel markalar çıkarmak olması gerektiğine işaret eden Bakan Tüfenkci, "Türkiye lojistikte ve e-ticarette mutlaka birden fazla küresel marka çıkarmalıdır” dedi.

Tüfenkci, gelişmiş ülkelerde lojistik maliyetlerin nihai ürün içindeki payının yüzde 10 ile yüzde 15 arasında değiştiğini aktararak şöyle devam etti:

“Bu rakam gelişmekte olan ülkelerde yüzde 15-25 civarında, bu yüzden bütün ülkeler küresel ticaretten aldığı payı artırmak için lojistik maliyetlerini düşürmeye ve tedarik zincirini iyileştirerek etkinleştirmeye çalışıyor. Bu noktada etkin bir lojistik sistemi ve tedarik zinciri yönetimi küresel ekonomide çok kritik bir hale geldi. Dünya ticaretinde maliyetlerin yaklaşık yüzde 15'ini gümrük işlemleri oluşturuyor, bu oranda yüzde 1'lik azalma dünya ekonomisine yaklaşık 40 milyar dolarlık katkı sağlayacak.”

MÜKEMMELİYET MERKEZİ OLARAK TASARLANDI

Lojistik sektörünün son 10 yılda 1,9 milyar dolar yabancı sermaye yatırımı çektiğini ve kargo kapasitesini 4 kat artırarak konteyner hacimlerinde önemli artışlara imza attığını belirten Bakan Tüfenkci, sektörün halihazırda milli gelir içerisindeki yüzde 14'lük payı ile 400 bin kişiyi istihdam ettiğini, Türkiye'de lojistik faaliyetlerin büyüklüğünün 150 milyar liraya ulaştığını anlattı.

Tüfenkci, Türkiye'nin 160 ülkenin lojistik performanslarının incelendiği "2016 Yılı Lojistik Performans Endeksi" raporunda 34. sırada yer aldığını kaydederek, bu sıralamada daha üst basamaklarda yer almak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Bu performansı daha da yukarılara taşımak adına ticaretin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi için önemli çalışmalara imza attıklarını aktaran Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"İstedik ki Gümrük ve Ticaret Merkezi olarak adlandırdığımız ve lojistik merkezlerin farklı bir versiyonu olacak bu modelde, güvenlik ve kolaylaştırma dengeli bir şekilde ele alınsın. Hem güvenlikten taviz vermeyelim ama olabildiğince kolaylaştıralım. Ama bu merkezlerde sadece taşıma, aktarma unsuru olmasın, ticaretin bütün aktörlerinin içerisinde kendisine yer bulabileceği sistemi oluşturalım istedik. Gümrük idarelerini, antrepoları, taşıyıcıları ve diğer dış ticaret aktörlerini bir araya getirecek olan Gümrük ve Ticaret Merkezlerini, birer mükemmeliyet merkezi olarak tasarlayarak gümrük ve ticaret işlemleri açısından birçok yenilik ve avantaj içermesini öngörmekteyiz." 

BÜLTEN

busabahmalatya.com

Son Güncelleme: 10.05.2018 14:35
Anahtar Kelimeler:
KonferansGümrük Ve Ticaret MerkeziBülent Tüfenkci
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