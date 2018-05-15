Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 25°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102213
ALTIN
185.197
DOLAR
4.3979
STERLİN
5.9521
EURO
5.2427

LİSTELER ŞEKİLLENİYOR   

YSK’da çekilen kura ile birlikte cumhurbaşkanı adaylarının sıralaması belli oldu. Hal böyle olunca akıllara milletvekili aday listeleri geldi. Bu anlamda 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için siyasi parti genel merkezleri milletvekili aday listelerini en geç 21 Mayıs’ta saat 17.00'ye kadar YSK'ye verecek.

LİSTELER ŞEKİLLENİYOR   

YSK’da çekilen kura ile birlikte cumhurbaşkanı adaylarının sıralaması belli oldu. Hal böyle olunca akıllara milletvekili aday listeleri geldi. Bu anlamda 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için siyasi parti genel merkezleri milletvekili aday listelerini en geç 21 Mayıs’ta saat 17.00'ye kadar YSK'ye verecek.

15 Mayıs 2018 Salı 11:07
LİSTELER ŞEKİLLENİYOR   

Cumhurbaşkanı adaylarının sıralaması YSK’da çekilen kura ile birlikte belli oldu. Kuraya göre Muharrem İnce ilk sırada, Meral Akşener ikinci sırada, Recep Tayyip Erdoğan üçüncü sırada, Selahattin Demirtaş dördüncü sırada, Temel Karamollaoğlu beşinci sırada ve Doğu Perinçek altıncı sırada yer aldı.

Bu sıralama oy pusulasında soldan sağa doğru olacak. Oy pusulasında adayların fotoğrafı ve ismi yer alacak.

PARTİLERDE DURUM

Öte yandan, partilerin milletvekili aday listeleri de merak edilmeye devam ediyor. Bilindiği Malatya’da AK Parti’de 74, CHP’de 17, MHP’de 34 milletvekili aday adayı bulunuyor. Kulislerden edinilen bilgilere göre, AK Parti’de Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık isimleri; CHP’de Veli Ağbaba ismi ön plana çıkıyor. MHP’de ise il ve ilçe başkanlıklarının toplandığı ve fikirlerinin alındığı öğrenilirken, şimdi gözlerin Genel Merkeze çevrildiği de belirtiliyor. MHP’nin Malatya’da özel bir anket yaptığı da edinilen bilgiler arasında.

YSK’NIN YAYIMLADIĞI TAKVİM

Diğer taraftan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim takvimini geçtiğimiz ay yayımladı. YSK tarafından oluşturulan takvim şöyle:

“1 Mayıs: Cumhurbaşkanlığı için başvurular başlayacak.
30 Nisan: Resmi olarak seçim süreci başlayacak.
2 Mayıs: Seçmen listesi YSK tarafından ilan edilecek.
5 Mayıs: Siyasi partilerin Cumhurbaşkanı adayları 17.00’ye kadar YSK’ya bildirilecek.
6 Mayıs: İttifak yaparak seçime girecek siyasi partiler genel başkan imzalı protokollerini YSK’ya teslim edecek.
9 Mayıs: Seçmenleri tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayı için son gün.
10 Mayıs: Cumhurbaşkanı adayları Resmi Gazete’de yayımlanacak, itiraz başlayacak. 12 Mayıs’ta YSK itirazları karara bağlayacak.
12 Mayıs: Resmi olarak propaganda dönemi başlayacak
14 Mayıs: Cumhurbaşkanı adayları oy pusulasındaki yerleri için kura çekilecek.
18 Mayıs: Partiler bugün 17.00’ye kadar ittifaktan cayabilecek.
20 Mayıs: Milletvekili genel seçimi için oy pusulası yerleri kurası çekilecek.
21 Mayıs: Partiler milletvekili aday listelerini YSK’ya verecek. Bağımsız adayların başvuru süresi tamamlanacak.
22 Mayıs: Seçmen kütükleri kesinleşecek.
7-19 Haziran: Yurt dışında oy verme yapılacak.
8 Haziran: Her il için il seçim kurulu miting alanı belirleyecek.
14 Haziran: Seçim yasakları başlayacak.
17 Haziran: TRT radyo ve televizyonundan propaganda konuşmaları yapılacak.
24 Haziran: Oy verme işlemi yapılacak. Seçim yasakları 24.00’te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59’da ilan edilecek.”

TÜRKAN YILDIZ

Son Güncelleme: 15.05.2018 11:18
Anahtar Kelimeler:
SeçimMilletvekili Aday ListeleriYSK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Sınavsız Hava Sahası” beğeni topladı
“Sınavsız Hava Sahası” beğeni topladı
Bu yıl Malatya için pancar yılı olacak
Bu yıl Malatya için pancar yılı olacak
Hem eğlendiler hem öğrendiler
Hem eğlendiler hem öğrendiler

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim