LİSTELER ŞEKİLLENİYOR   

Cumhurbaşkanı adaylarının sıralaması YSK’da çekilen kura ile birlikte belli oldu. Kuraya göre Muharrem İnce ilk sırada, Meral Akşener ikinci sırada, Recep Tayyip Erdoğan üçüncü sırada, Selahattin Demirtaş dördüncü sırada, Temel Karamollaoğlu beşinci sırada ve Doğu Perinçek altıncı sırada yer aldı.

Bu sıralama oy pusulasında soldan sağa doğru olacak. Oy pusulasında adayların fotoğrafı ve ismi yer alacak.

PARTİLERDE DURUM

Öte yandan, partilerin milletvekili aday listeleri de merak edilmeye devam ediyor. Bilindiği Malatya’da AK Parti’de 74, CHP’de 17, MHP’de 34 milletvekili aday adayı bulunuyor. Kulislerden edinilen bilgilere göre, AK Parti’de Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık isimleri; CHP’de Veli Ağbaba ismi ön plana çıkıyor. MHP’de ise il ve ilçe başkanlıklarının toplandığı ve fikirlerinin alındığı öğrenilirken, şimdi gözlerin Genel Merkeze çevrildiği de belirtiliyor. MHP’nin Malatya’da özel bir anket yaptığı da edinilen bilgiler arasında.

YSK’NIN YAYIMLADIĞI TAKVİM

Diğer taraftan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim takvimini geçtiğimiz ay yayımladı. YSK tarafından oluşturulan takvim şöyle:

“1 Mayıs: Cumhurbaşkanlığı için başvurular başlayacak.

30 Nisan: Resmi olarak seçim süreci başlayacak.

2 Mayıs: Seçmen listesi YSK tarafından ilan edilecek.

5 Mayıs: Siyasi partilerin Cumhurbaşkanı adayları 17.00’ye kadar YSK’ya bildirilecek.

6 Mayıs: İttifak yaparak seçime girecek siyasi partiler genel başkan imzalı protokollerini YSK’ya teslim edecek.

9 Mayıs: Seçmenleri tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayı için son gün.

10 Mayıs: Cumhurbaşkanı adayları Resmi Gazete’de yayımlanacak, itiraz başlayacak. 12 Mayıs’ta YSK itirazları karara bağlayacak.

12 Mayıs: Resmi olarak propaganda dönemi başlayacak

14 Mayıs: Cumhurbaşkanı adayları oy pusulasındaki yerleri için kura çekilecek.

18 Mayıs: Partiler bugün 17.00’ye kadar ittifaktan cayabilecek.

20 Mayıs: Milletvekili genel seçimi için oy pusulası yerleri kurası çekilecek.

21 Mayıs: Partiler milletvekili aday listelerini YSK’ya verecek. Bağımsız adayların başvuru süresi tamamlanacak.

22 Mayıs: Seçmen kütükleri kesinleşecek.

7-19 Haziran: Yurt dışında oy verme yapılacak.

8 Haziran: Her il için il seçim kurulu miting alanı belirleyecek.

14 Haziran: Seçim yasakları başlayacak.

17 Haziran: TRT radyo ve televizyonundan propaganda konuşmaları yapılacak.

24 Haziran: Oy verme işlemi yapılacak. Seçim yasakları 24.00’te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59’da ilan edilecek.”