“Listeler Malatya'ya hayırlı olsun”

Ak Parti'nin Malatya'da 1. sıra adayı Bülent Tüfenkci, 2. sıra adayı Öznur Çalık, 3. sıra adayı Ahmet Çakır, 4. sıra adayı Hakan Kahtalı, 5. sıra adayı Selahattin Barış Palandöken, 6. sıra adayı Vahit Atalan oldu.

DÖNÜM NOKTASI

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca AK Parti Malatya milletvekili aday listesini değerlendirdi.

Açıklanan bu listenin Malatya'ya hayırlı olmasını dileyen Koca, “Demokrasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından olan parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş olan 24 Haziran seçimlerinin birinci ayağını geride bırakmış bulunuyoruz. Partilerin milletvekilliği aday listeleri bugün YSK’ya sunuldu. Partimizin de aday listeleri dolayısıyla açıklanmış oldu. Ben açıklanan listelerin ilimize partimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Seçilecek arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah biz AK Parti ailesi olarak bu seçimlerin önemine binaen başarılı olacağımızı ifade etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.