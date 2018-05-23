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“Listeler Malatya'ya hayırlı olsun”

AK Parti Genel Merkezi 81 ilde belirlediği adayların isimlerini açıkladı. Böylece Malatya'da ve diğer illerde süren bir heyecanlı bekleyiş daha sona erdi. AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca AK Parti Malatya milletvekili aday listesini değerlendirdi. Koca, listenin Malatya’ya hayırlı olmasını diledi.

“Listeler Malatya'ya hayırlı olsun”

AK Parti Genel Merkezi 81 ilde belirlediği adayların isimlerini açıkladı. Böylece Malatya'da ve diğer illerde süren bir heyecanlı bekleyiş daha sona erdi. AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca AK Parti Malatya milletvekili aday listesini değerlendirdi. Koca, listenin Malatya’ya hayırlı olmasını diledi.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 10:44
“Listeler Malatya'ya hayırlı olsun”

Ak Parti'nin Malatya'da 1. sıra adayı Bülent Tüfenkci, 2. sıra adayı Öznur Çalık, 3. sıra adayı Ahmet Çakır, 4. sıra adayı Hakan Kahtalı, 5. sıra adayı Selahattin Barış Palandöken, 6. sıra adayı Vahit Atalan oldu.

DÖNÜM NOKTASI

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca AK Parti Malatya milletvekili aday listesini değerlendirdi.
Açıklanan bu listenin Malatya'ya hayırlı olmasını dileyen Koca, “Demokrasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından olan parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş olan 24 Haziran seçimlerinin birinci ayağını geride bırakmış bulunuyoruz. Partilerin milletvekilliği aday listeleri bugün YSK’ya sunuldu. Partimizin de aday listeleri dolayısıyla açıklanmış oldu. Ben açıklanan listelerin ilimize partimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Seçilecek arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah biz AK Parti ailesi olarak bu seçimlerin önemine binaen başarılı olacağımızı ifade etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel MerkeziAK Parti Malatya İl Başkanı İhsan KocaAK Parti Malatya Milletvekili Aday Listesi
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