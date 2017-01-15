15 Ocak 2017 Pazar

Lise öğrencisi intihar etti

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bunalıma giren lise 3.sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Ali Eren Yücekaya av tüfeğiyle intihar etti.

15 Ocak 2017 Pazar 12:17
Lise öğrencisi intihar etti

  Akçadağ’ın Tataruşağı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları nedeniyle bunalıma giren lise 3. sınıf öğrencisi Ali Eren Yücekaya av tüfeğiyle intihar etti. Silah sesi üzerine odaya giren ailesinin kanlar içerisinde bulduğu genç, ambulansla götürüldüğü Malatya Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

  Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Ali Eren Yücekaya'nın cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ali Eren Yücekaya'nın yaklaşık 1 yıl önce de eğitim gördüğü Kürecik Lisesi'nin 2. katından atlayarak intihara kalkıştığı ve içine kapanık bir genç olduğu öğrenildi. Yağışlar nedeniyle kardan kapanan Tataruşağı yolunun Büyükşehir Belediyesi tarafından açılması ile soruşturmayı yürüten savcı olay yerine gidebildiği ifade edildi. 

TAHİR ÖZÇELİK
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