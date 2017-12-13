13 Aralık 2017 Çarşamba

Lise öğrencilerinden miniklere jest

Mahmut Çalık Lisesi’nden mezun olan ve hala okuyan öğrencilerin birlikte yürüttüğü kampanya ile köy okullarındaki öğrencilerin eksikleri giderildi.

13 Aralık 2017 Çarşamba 12:28
Lise öğrencilerinden miniklere jest

  Okuldan mezun olmuş ve hala okuyan öğrencilerin organizasyonu ile toplanan malzemeler Arapgir SuceynBostancık ve  Konducak okullarında öğrencilere dağıtıldı. Kafile Lideri Müdür Yardımcısı Osman Aladağ ve Bilişim Teknolojisi Öğretmeni Muhammed Karagöz, hazırlanan malzemelerin ihtiyaç sahiplerine kazandırılmasından büyük mutluluk duyduklarını belirttiler.

 

VEREN EL ALAN ELDEN ÜSTÜNDÜR

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Mahmut Çalık Anadolu Lisesi idaresi ve okul aile birliği sözcüleri, “Değerli Büyüğümüz Mahmut Çalık Beyefendinin bize ve Eğitim camiamıza hediye ettiği bu güzide okulun fertleri olarak onun davranışlarını kendimize örnek aldık. İmkânları bizden kıt olan kardeşlerimize, karınca kararınca yardımda bulunmanın mutluluğu içerisindeyiz. Elbette onun kadar hizmet etmemiz mümkün değildir. Ama geleceğin nesli olan bizler, imkânlarımız el verdiği sürece bu alışkanlıklarımız devam edecektir. Çünkü veren el alan elden üstündür. Bu tür davranışların ilimizde ve ülkemizde yaygınlaşması en büyük temennimizdir. Çünkü paylaştıkça mutluluğumuz artar” dediler.  

Okul Aile Birliğinin gelecekteki hedeflerinin başında Mahmut Çalık Anadolu Lisesi Vakfı’nı kurmak olduğu da belirtildi.

HABER MERKEZİ
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