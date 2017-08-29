29 Ağustos 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

Lisanslı depoculuğa geçmeliyiz

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanlığına aday olan İş Adamı Namık Şahin, “Lisanslı depoculuğa bir an evvel geçmeliyiz” dedi.

29 Ağustos 2017 Salı 11:19
Lisanslı depoculuğa geçmeliyiz

  MTSO Başkan adayı Namık Şahin, Malatya Ticaret Borsası Başkanı (MTB) Gürsel Özbey’i ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası seçimi hakkında ziyaretlerini yapan Namık Şahin, seçim süreci ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

BU SENE KAYISI BOL OLDU
  Malatya’nın kayısının başkenti olduğunu ve kayısının da belli kalite ve özelliği ile stratejik bir ürün olduğunu dile getiren Şahin, “Tabiri yerinde ise kayısının kalbi burada atıyor. Başta Başkanımız ve yönetimi olmak üzere katma değeri yüksek bir kayısı için çaba sarf ediyorlar. Bugün lisanslı depoculuğa bir an evvel geçilmesi için bizlere düşen kısmını MTSO olarak girişimcilerimize her türlü desteği gecikmeden vermemiz gerekiyor. Bu sene hamdolsun kayısımız bol oldu. Kayısımız uygun olan depolarda saklanması yapılırsa hem kalitesi korunabilecek hem de ürünün kıt olduğu yıllara güvenle aktarımı yapılarak pazar istikrarı korunabilecektir. Ayrıca Malatya Şire Pazarı’na bakıldığında sadece kayısı değil; dut ve pekmezi, kuru üzüm, pestil gibi kalitesi Malatya’ya özgü diğer ürün çeşitlerini ihmal etmememiz gerektiğine de inanıyorum” şeklinde konuştu. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey ise Malatya Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin Malatya için hayırlı olması temennilerinde bulunarak Şahin’e başarılar diledi.

Öte yandan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına aday olan İş Adamı Namık Şahin, Yeşiltepe Galericiler Sitesi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Yalçın’ı da ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

İHA
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